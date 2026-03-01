Johnny Herbert denkt te weten wat de grootste uitdaging van Isack Hadjar bij Red Bull Racing wordt: zien om te gaan met de spijkerharde mentaliteit van teammaat Max Verstappen.

Isack Hadjar maakte afgelopen seizoen indruk tijdens zijn debuutjaar in de Formule 1. De Franse Algerijn reed in dienst van Racing Bulls, waar hij regelmatig in de punten eindigde. In Zandvoort sleepte Hadjar zelfs een podiumplaats in het vuur. En die goede resultaten bleven niet onopgemerkt. Hadjar werd eind vorig jaar gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing, waar hij dit jaar naast Max Verstappen zal rijden. Een unieke kans voor de 21-jarige coureur, maar niet zonder gevaren. Hadjar zou niet de eerste zijn die compleet van de mat wordt geveegd door de viervoudig wereldkampioen.

Een goede kerel

"Max Verstappen gaat niet minder sterk zijn dan de afgelopen jaren. Max gaat sterker zijn dan afgelopen jaar", vertelt Johnny Herbert bij Snabbare. "Iedereen die bij Red Bull binnenstapt, is zich daar heel bewust van als ze bij het team komen. Max is een goede kerel. Hij heeft een fantastisch gevoel voor humor. Dat ga je ook voelen, maar dan komt die switch. Het verandert ineens naar: het draait om mij. Ik ga jou verslaan. Ik ga je vernietigen."

De ultieme test voor Hadjar

Volgens de voormalig FIA-steward zal dat voor Hadjar het grootste struikelblok gaan vormen. Weet hij zich staande te houden naast Verstappen: een ontzettend aardige gozer, maar ijskoud zodra de helm opgaat: "Dat is de mentaliteit van Max, en dat is de mentaliteit waar Hadjar mee om zal moeten gaan. Hij moet dat draaien en voor hem laten werken. Dat wordt zijn grootste test."

