Max Verstappen kijkt met een gematigd positief gevoel terug op de wintertests in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen wist met zijn nieuwe Red Bull RB22 een enorme hoeveelheid kilometers te maken, maar erkent tegelijkertijd dat de concurrentie op dit moment een voorsprong lijkt te hebben op het gebied van pure snelheid. Dat laat de Limburger weten na afloop van de laatste testdag op het Bahrain International Circuit.

De testweken in de woestijn stonden voor Red Bull Racing vooral in het teken van de betrouwbaarheid en het begrijpen van de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron. Verstappen legde in totaal 401 ronden af, verdeeld over de twee testweken in februari. Hoewel de auto betrouwbaar oogde, bleef de absolute toptijd van Verstappen met een 1:33.109 ruim een seconde achter op de snelste tijd van Charles Leclerc in de Ferrari. Ook McLaren-coureur Lando Norris was sneller dan de Nederlander.

Programma volledig afgewerkt

Ondanks het gat naar de concurrentie is Verstappen tevreden over de productiviteit van zijn formatie. "Deze week is een goede start geweest. Wat betreft mijn runs in de auto hebben we in principe het volledige programma afgerond, dus dat was goed omdat we nu veel data hebben om door te nemen en te analyseren. Richting de testdagen in Bahrein denk ik dat we ons zo goed mogelijk hebben voorbereid en het team heeft geweldig werk geleverd om te komen waar we nu staan", vertelt hij over de aanloop naar het seizoen. Volgens vader Jos Verstappen is ook de rust binnen de formatie volledig teruggekeerd na een roerige periode.

Werk aan de winkel

Toch is er ook realisme in het kamp van de wereldkampioen. Waar Ferrari en McLaren direct indruk maakten met snelle tijden en stabiele longruns, lijkt Red Bull nog zoekende naar de juiste balans voor de kwalificatiemodus. Verstappen is daar eerlijk over: "Het is natuurlijk vrij duidelijk dat er nog behoorlijk wat werk aan de winkel is voor ons om sneller te worden, dus dit is iets waar we aan zullen werken", aldus de coureur. Met de testdagen achter de rug verschuift de focus nu volledig naar de eerste race van het seizoen. De Grand Prix van Australië staat gepland voor het weekend van 6 tot en met 8 maart. Verstappen kijkt ernaar uit om de strijd weer echt aan te gaan op het Albert Park Circuit, al blijft hij waakzaam. "Laten we kijken wat we in Melbourne bereiken. Het zal geweldig zijn om weer te gaan racen, maar we moeten nog steeds hard werken", zo besluit de Red Bull-coureur.

