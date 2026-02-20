McLaren kijkt met een gematigd positief gevoel terug op de wintertests in Bahrein, al is de formatie uit Woking zich ervan bewust dat er nog werk aan de winkel is. Hoewel de MCL40 gedurende de testdagen een solide indruk maakte, wijzen de data en de geluiden vanuit de teamleiding erop dat de concurrentie momenteel een kleine voorsprong geniet.

Vooral Ferrari en Mercedes lijken de toon te zetten aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Tijdens de laatste testdag klokte Lando Norris een scherpe tijd van 1:32.871, waarmee hij minder dan een seconde toegaf op de snelste man van de week, Charles Leclerc. Desondanks wijzen analyses van de longruns uit dat McLaren nog ongeveer twee tot drie tienden per ronde tekortkomt op de absolute top. Teambaas Andrea Stella erkent dat zijn team zich momenteel in de achtervolgende rol bevindt binnen de kopgroep van het veld.

Artikel gaat verder onder video

De krachtsverhoudingen

Volgens Stella is het duidelijk welke teams momenteel de lakens uitdelen. "Deze test bevestigde dat Ferrari en Mercedes de teams zijn om te verslaan. Als McLaren zitten we er niet ver vandaan; het is mooi om onszelf in het leidende kwartet te zien, maar deze twee teams hebben een voorsprong", zo vertelt de Italiaan aan Motorsport.com. Hiermee doelt hij op de groep bestaande uit Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull Racing, die naar verwachting de strijd om de podiumplaatsen zullen uitvechten in de openingsfase van het jaar.

Naast de pure snelheid ligt de focus bij McLaren op de technische verfijning van de MCL40. De auto kampt momenteel met overgewicht. "Wat betreft de kenmerken van de auto, is wat we tijdens het testen hebben gezien in feite de auto die we in Australië zullen zien", vervolgt Stella. "Ondertussen worden er een paar onderdelen geproduceerd die klaar zullen zijn voor Australië. We werken eraan om het gewicht van de auto te verminderen."

Productiviteit in de woestijn

Zak Brown, de CEO van McLaren, toont zich ondanks de kleine achterstand op de concurrentie zeer tevreden over de afgelegde weg in Bahrein. "Het waren een paar zeer productieve testweken hier in Bahrein. Er is een indrukwekkend aantal ronden afgelegd in de MCL40 en er is veel data verzameld. Het is geweldig om weer samen met het team aan de zijlijn te staan en ik kijk ernaar uit om binnenkort weer te gaan racen in Melbourne", zo stelt de Amerikaan. Met de verzamelde data hoopt McLaren de laatste puntjes op de i te zetten voordat het circus neerstrijkt op het Albert Park Circuit voor de start van het kampioenschap.

Very productive couple of weeks testing here in Bahrain. An impressive number of laps completed in the MCL40 with lots of data collected. Great to be back together with the team trackside, looking forward to get back racing again soon in Melbourne 💪 pic.twitter.com/dwlaf9Wvt5 — Zak Brown (@ZBrownCEO) February 20, 2026

Gerelateerd