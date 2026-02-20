Opnieuw tegenslag voor Aston Martin: Honda genoodzaakt om runplan in te korten
Ook op de laatste testdag in Bahrein zal Aston Martin slechts beperkt in actie komen, zo onthult motorfabrikant Honda in een statement. Het Japanse merk stelt dat de accu problemen vertoont en dat er momenteel te weinig reserveonderdelen beschikbaar zijn.
De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt allesbehalve vlekkeloos voor het team van Adrian Newey. Zo kwam Aston Martin pas op de een-na-laatste dag aan in Barcelona voor de shakedownweek en bleek in Bahrein dat de wagen kampt met koelingsproblemen. Daarnaast zouden de versnellingsbak en power unit momenteel niet opgewassen zijn tegen het hoge toerental dat nodig is om de elektrische componenten bij het terugschakelen op te laden. Daarbij hebben Lance Stroll en Fernando Alonso gewezen op een achterstand van vier à vijf seconden op de concurrentie.
Statement Honda over problemen
Het team kan de rijtijd in Bahrein dus goed gebruiken, maar Honda kwam met een vervelende mededeling: "Onze laatste run met Fernando Alonso gisteren liet een batterijgerelateerd probleem zien dat ons testprogramma met het Aston Martin Aramco Formula One Team heeft beïnvloed." Het Japanse merk is met die gegevens aan de slag gegaan, maar heeft momenteel geen reserveonderdelen in Bahrein en past daarom het programma aan: "Sindsdien voeren we simulaties uit op de testbank in HRC Sakura. Als gevolg hiervan en door een tekort aan power unit-onderdelen hebben we het programma van vandaag aangepast: het zal zeer beperkt zijn en uitsluitend uit korte runs bestaan."
