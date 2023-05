Lars Leeftink

Zondag 14 mei 2023 21:41 - Laatste update: 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag deed Max Verstappen namens Team Redline mee tijdens de 24 uur op de Nürburgring, leverde die virtuele race veel komische momenten op, kwam er een gerucht naar buiten dat Alpine interesse zou hebben in Carlos Sainz, kreeg Max Verstappen kritiek te verwerken vanwege zijn gebaren na de GP van Miami en vertelde Verstappen een heldhaftig verhaal over het redden van een kat. Dit is de GPFans Recap van 14 mei.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen moet meerdere erkennen in Mercedes tijdens virtuele 24 uur op Nürburgring

De virtuele 24 uur op de Nürburgring is voorbij voor Max Verstappen en Team Redline. Van zaterdag tot zondag streed Verstappen met zijn twee teamgenoten om de zege. De Nederlander moest echter na 24 uur genoegen nemen met P3, met twee auto's van Mercedes voor zich. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen legt uit: "Daarom heb ik thuis een 'prachtig' gat in mijn deur geslagen"

Nog een week en dan gaat de Grand Prix Formule 1 van Emilia-Romagna van start in Imola. Max Verstappen is in het Formule 1-loze weekend aan het racen met Team Redline en vertelt over het moment dat hij een gat in de deur moest slaan om zijn kat te bevrijden. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen krijgt tip na gebaar in Miami: "Fijn als coureurs zeer eerbiedig zijn"

Max Verstappen won vorig weekend in Miami zijn derde race van 2023 in de Formule 1 op indrukwekkende manier en dat liet hij vlak na de race weten ook. Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsoringmanager en nu vooral analist, kon zich niet zo vinden in de gebaren van de tweevoudig wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!

'Wolff wil Schumacher bij Williams plaatsen als vervanger van Sargeant'

Logan Sargeant heeft, net zoals Nyck de Vries, nog geen punten achter zijn naam staan dit seizoen. Het team van Mercedes heeft Mick Schumacher onder contract staan aan als reservecoureur en volgens het Duitse Sport1 hoopt Toto Wolff, teambaas van Mercedes, zijn reservecoureur binnenkort bij Williams te kunnen stallen. Meer lezen? Klik hier!

Tost duidelijk: "Dit zijn de twee beste coureurs voor mij"

Franz Tost zwaait na dit seizoen af als teambaas van AlphaTauri, met Laurent Mekies als zijn vervanger, en dus wordt het langzaam maar zeker tijd om terug te blikken. Wie was bijvoorbeeld de beste coureur die hij ooit in dienst had bij Toro Rosso en AlphaTauri? Meer lezen? Klik hier!

'Alpine lijkt zinnen te zetten op terugkeer van Sainz'

Het 2023-seizoen moest het jaar worden dat Alpine de top van de Formule 1 zou gaan uitdagen. Toch is de pijnlijke conclusie dat de renstal na vijf races in het nieuwe jaar met slechts veertien punten op de zes plek terug te vinden is in het klassement. CEO Laurent Rossi heeft zich onlangs zeer kritisch uitgelaten over teambaas Otmar Szafnauer, maar volgens El Nacional zijn de coureurs zelf ook niet veilig. Meer lezen? Klik hier!