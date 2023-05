Remy Ramjiawan

Zondag 14 mei 2023 12:40 - Laatste update: 13:37

Net als Nyck de Vries heeft Logan Sargeant nog geen punten achter zijn naam staan in het 2023-seizoen. Het team van Mercedes heeft Mick Schumacher onder contract staan aan als reservecoureur en volgens het Duitse Sport1 hoopt Toto Wolff zijn reservecoureur bij Williams te kunnen stallen.

Schumacher werd eind 2022 na twee jaar bij Haas te hebben gereden aan de kant gezet. De Amerikaanse renstal zag in de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, niet het talent om het team naar voren te brengen. In de plaats van Schumacher kwam Nico Hülkenberg terug naar de sport, om het team samen met Kevin Magnussen op sleeptouw te nemen en sinds die tijd voert Schumi het nodige test- en simulatiewerk uit voor Mercedes.

Schumacher naar Williams?

Toch lijken er kansen te zijn voor 24-jarige Duitser om weer een zitje op de startgrid te bemachtigen. Het team van Mercedes zou niet te spreken zijn over rookie Sargeant, die voorlopig nog niet kan imponeren bij Williams. Teamgenoot Alexander Albon weet zich geregeld in de top tien te rijden en heeft inmiddels al één punt achter zijn naam staan. Sargeant is vooral voor de Amerikaanse markt een interessante coureur, maar is samen met De Vries de enige die nog een nulletje heeft staan.

Het Duitse medium heeft aanwijzingen dat Wolff nu bij voormalig rechterhand en Williams-teambaas James Vowles lobbyt om Sargeant te vervangen door Schumacher. Hoewel Wolff weinig in de melk te brokkelen als het om keuzes van Williams gaat, heeft Vowles heeft negen jaar langszij Wolff gewerkt en was een vertrouweling van de teambaas. Daarnaast maakt het team nog altijd gebruik van Mercedes-krachtbronnen.