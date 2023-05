Lars Leeftink

Zondag 14 mei 2023 14:29 - Laatste update: 14:30

Max Verstappen won vorig weekend in Miami zijn derde race van 2023 in de Formule 1 en dat liet hij vlak na de race weten ook. Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsoringmanager en nu vooral analist, stoorde zich aan de gebaren van de tweevoudig wereldkampioen.

Na een ongelukkige kwalificatie op zaterdag maakte Verstappen indruk door op zondag vanaf P9 naar P1 te rijden en meer dan 45 rondjes te overleven op de harde band. Het was vervolgens een koud kunstje om op de medium band langs teamgenoot Sergio Pérez te gaan, de zege te boeken en de snelste ronde te noteren. Verstappen heeft daardoor een voorsprong van veertien punten op de Mexicaan. Wat de Nederlander daarna deed, kon echter niet op goedkeuring rekenen van iedereen.

Gebaar Verstappen

De Nederlander wees, toen hij uit zijn auto stapte en de felicitaties van Pérez had ontvangen, naar zijn startnummer: 1. In een video op zijn YouTube-kanaal liet Windsor merken zich te irriteren aan het gebaar van Verstappen na zijn zege in Miami. "Wat was hij aan het doen door naar nummer 1 op zijn auto te wijzen? Hij is de nummer één van de wereld. Verwachten zijn fans niet dat hij dat zou zijn? Persoonlijk houd ik hier niet van. Als je mijn mening wilt weten; ik vind er niks aan."

Gewoontes overnemen

Volgens Windsor komen er steeds meer gewoontes van andere sporters en sporten naar de Formule 1, iets wat volgens de Brit alles behalve goed is. Volgens hem zouden de huidige coureurs meer naar de coureurs uit het verleden moeten kijken. "Ik vind het fijn als coureurs zeer eerbiedig zijn. Dat ze zoiets zeggen als: Ik ben erg blij dat ik in een goede auto en een goed team zit. Ik hoop dat ik vandaag goed werk heb geleverd en ik zou graag mijn concurrenten veel complimenten willen geven. Het is beter als ze er heel bescheiden over willen zijn; in de stijl van Jim Clark."