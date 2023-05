Verstappen legt uit: "Daarom heb ik thuis een 'prachtig' gat in mijn deur geslagen"

Redactie

Zondag 14 mei 2023 13:18 - Laatste update: 13:23

Over precies een week zal de Grand Prix Formule 1 van Emilia-Romagna van start gaan. Max Verstappen is in het Formule 1-loze weekend aan het racen met Team Redline en vertelt over het moment dat hij een gat in de deur moest slaan om zijn kat te bevrijden.

De Formule 1 maakt zich op voor de eerste triple header van het seizoen. Aankomend weekend staat de race in Imola op het programma, om vervolgens een week later te racen in Monaco, om daarna door te gaan naar Spanje. Verstappen zit niet stil want momenteel is hij bezig aan de virtuele 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op die race zat de Nederlander zaterdag, samen met zijn teamgenoten van Team Redline op Twitch en daar kwamen een aantal bijzondere verhalen naar boven.

Deur inslaan om kat te redden

"Ik was één van mijn katten al zo'n drie a vier uur kwijt en ik wist niet waar hij was. Dus ik liep wat rond en opeens hoor ik de kat miauwen achter een deur. Dus ik had meteen zoiets van: oh nee. We hebben het over een soort kastruimte met maar één ingang. Dus ik probeerde de deur te openen, maar die was gebarricadeerd. Er was een bed voor een baby tegen de deur aan gevallen en dus kon die niet open. De kat heeft waarschijnlijk het bed opzij geduwd en daardoor was er geen mogelijkheid om de deur te openen. Ik had alles geprobeerd en dus moest ik een 'prachtig' gat in de deur slaan met een hamer, om de kat eruit te halen. Ik brak bijna mijn schouders door dat te doen", zo lacht Verstappen. Er is volgens de tweevoudig Formule 1-kampioen nog geen timmerman langsgeweest: "Dus, ik heb een deur thuis met een enorm gat erin."