Aston Martin kaapt design engineer weg bij Red Bull voor F1-seizoen 2026
De leegloop bij Red Bull Racing gaat nog even door. De Oostenrijkse formatie is tijdens deze winter namelijk ook een constructeur, of 'design engineer', kwijtgeraakt. Ioanna Pierou heeft besloten de overstap te maken naar Aston Martin.
Eerder deze week kondigde Red Bull tegenover onder andere GPFans aan dat hoofdontwerper Craig Skinner het team had verlaten. We zien de laatste jaren steeds meer toppersoneel afscheid nemen van de energiedrankfabrikant. Denk daarbij aan ontwerpers Adrian Newey en Rob Marshall, die we nu respectievelijk vinden bij Aston Martin en McLaren, of sportief directeur Jonathan Wheatley die tegenwoordig de teambaas is van Audi. Red Bull is bezig met de complete organisatie aan het omgooien sinds dat teambaas en CEO Christian Horner afgelopen juli ontslagen werd. Het vertrek van Skinner leek echter een eigen beslissing te zijn geweest. Red Bull bevestigde dat dat niet met de herstructurering te maken had.
Pierou van Red Bull naar Aston Martin
Pierou was twee jaar lang een design engineer van Red Bull. "Afscheid nemen is nooit makkelijk", vertelde de dame uit Cyprus in een statement op haar social media. "Vooral niet als ik een fantastische groep mensen achterlaat die van collega's vrienden zijn geworden, en een project waar ik enorm veel passie voor had. Ik voel me ontzettend bevoorrecht dat ik mijn Formule 1-carrière bij Red Bull Racing en Red Bull Technology ben begonnen, en ik zal altijd dankbaar blijven voor de kansen, de steun en de ervaringen die ik daar heb opgedaan." Pierou is ondertussen begonnen bij Aston Martin, waar ze de design engineer is op de versnellingsbakafdeling.
