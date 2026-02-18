Max Verstappen heeft vorige week met een vlammend betoog over de 2026-wagens de Nederlandse Formule 1-fan flink doen opschrikken. Verstappen is totaal niet te spreken over de auto's waarmee gereden gaan worden en liet in kraakheldere taal weten dat hij er op deze manier weinig zin meer in heeft. Nu vertelt hij er meer over.

