Max Verstappen heeft vorige week met een vlammend betoog over de 2026-wagens de Nederlandse Formule 1-fan flink doen opschrikken. Verstappen is totaal niet te spreken over de auto's waarmee gereden gaan worden en liet in kraakheldere taal weten dat hij er op deze manier weinig zin meer in heeft. Nu vertelt hij er meer over.

Verstappen heeft inmiddels natuurlijk alles gewonnen in de koningsklasse wat er te winnen valt en de viervoudig wereldkampioen heeft in het verleden al meermaals laten weten vooral nog voor de lol zijn leven te binden aan de Formule 1. Daar waar hij al weinig zin heeft in de overvolle kalender, kan het besturen van de pijlsnelle Formule 1-wagens hem nog in de koningsklasse behouden. Daarvoor moeten ze wel lekker te besturen zijn en moet de focus op het racen liggen. Iets waar anno 2026 verandering in lijkt te komen. De focus ligt in de nieuwe bolides op hele andere dingen dan waar de Formule 1 voor bedoeld is, meent Verstappen.

Formule E op steroïden

Eerder vorige week liet Verstappen horen wat hij van de nieuwe wagens vindt: "Management is het juiste woord om het te omschrijven. Het voelt niet echt als Formule 1. Het is een beetje Formula E op steroïden. Maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde, dus je moet ermee omgaan. Als pure coureur geniet ik ervan om voluit te rijden, en dat kan nu niet. Er gebeurt heel veel tegelijk. Alles wat je als coureur doet, qua inputs, heeft enorme invloed op de energiekant. Voor mij is dat geen Formule 1. Dan kun je misschien beter Formula E gaan rijden, toch? Dat draait volledig om energie, efficiëntie en management."

Toelichting

Op de persconferentie in Bahrein vertelt Verstappen toch nog wat uitgebreider over wat hij allemaal bedoelde met zijn opmerkingen: "Er zitten daar een hoop goede coureurs die het hier goed zouden doen. Ik wil alleen niet dat dit op de Formule E gaat lijken. Ik wil dat we daarvan wegblijven en gewoon Formule 1 zijn. Verhoog de batterij niet, maar ga vooral focussen op het maken van een fijne motor. Laat de Formule E de Formule E blijven, dat is waar het daarom gaat. Daar gaan ze ook een gave auto krijgen, van wat ik hoor van sommige vrienden. Maar laat hen Formule E blijven en dan blijven wij Formule 1. Dat moeten we niet door elkaar gaan gooien.

Vrijheid van meningsuiting

Verstappen is in ieder geval van mening dat het prima moet kunnen wat hij allemaal gezegd heeft: "Ik deel gewoon mijn mening. Ik denk dat we in een vrije wereld leven, met vrijheid van meningsuiting. En ja, dat is wat ik voelde. Niet iedereen hoeft dat zo te voelen, maar zo voelde ik het. En het maakt natuurlijk ook niet uit wat anderen ervan vinden. Ik kreeg een vraag. Ik heb mijn mening gedeeld. Ik denk dat ik dat mag doen. Het gaat me dus niet om tegenreacties of zo. Ik was gewoon eerlijk."

