Max Verstappen voelt totaal niet de behoefte om te doen alsof hij belangrijk is. Ondanks dat hij een coureur is in de meest bekende vorm van de autosport, uitkomt voor een merk wat bijna iedereen op aarde kent, en vier wereldkampioenschappen op zijn naam heeft staan, heeft hij geen zin in alle poespas eromheen. De Red Bull Racing-coureur legt het op de typisch nuchtere manier uit, zoals we dat van Nederlanders kennen.

Verstappen heeft op social media tientallen miljoenen volgers en iedereen kent wel het bekende 'Tu tu tu du, Max Verstappen!'-deuntje. Desondanks blijft hij lekker down to earth. Uiteraard vindt hij het wel leuk om andere beroemdheden te ontmoeten, als het interessante personen zijn, zoals acteur Keanu Reeves. Die is in de paddock van Bahrein aanwezig tijdens de testdagen, omdat hij een documentaire maakt over het nieuwe elfde team op de F1 grid, Cadillac. Maar zelf de beroemdheid uithangen en doen alsof hij belangrijk is, vindt Verstappen maar niks.

Artikel gaat verder onder video

© Red Bull Content Pool

Iedereen poept op dezelfde wc

"Wij zijn bezig met presteren. Zij zijn daar allemaal aan het slapen, terwijl wij bezig zijn met presteren", antwoordde Verstappen in de nieuwe documentaire New Ground op de vraag waarom hij niet bij de première was van F1: The Movie. Terwijl de negentien andere coureurs bij de première waren, was hij aan het simracen en GT3-auto's aan het testen. "Ik ben niet het type mens die op de rode loper wil staan. Zo ben ik niet. Ik heb er geen behoefte aan om met beroemde mensen om te gaan. Ik hoef niet steeds voor de camera's te staan. Dat is echt niet hoe ik ben. Daarom heb ik er geen zin in om daar in pak aan te komen en te doen alsof ik belangrijk ben. Uiteindelijk poepen we allemaal op dezelfde wc."

Gerelateerd