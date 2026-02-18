Verstappen wil niet in de spotlights staan: "We poepen allemaal op dezelfde wc"
Verstappen wil niet in de spotlights staan: "We poepen allemaal op dezelfde wc"
Max Verstappen voelt totaal niet de behoefte om te doen alsof hij belangrijk is. Ondanks dat hij een coureur is in de meest bekende vorm van de autosport, uitkomt voor een merk wat bijna iedereen op aarde kent, en vier wereldkampioenschappen op zijn naam heeft staan, heeft hij geen zin in alle poespas eromheen. De Red Bull Racing-coureur legt het op de typisch nuchtere manier uit, zoals we dat van Nederlanders kennen.
Verstappen heeft op social media tientallen miljoenen volgers en iedereen kent wel het bekende 'Tu tu tu du, Max Verstappen!'-deuntje. Desondanks blijft hij lekker down to earth. Uiteraard vindt hij het wel leuk om andere beroemdheden te ontmoeten, als het interessante personen zijn, zoals acteur Keanu Reeves. Die is in de paddock van Bahrein aanwezig tijdens de testdagen, omdat hij een documentaire maakt over het nieuwe elfde team op de F1 grid, Cadillac. Maar zelf de beroemdheid uithangen en doen alsof hij belangrijk is, vindt Verstappen maar niks.
Iedereen poept op dezelfde wc
"Wij zijn bezig met presteren. Zij zijn daar allemaal aan het slapen, terwijl wij bezig zijn met presteren", antwoordde Verstappen in de nieuwe documentaire New Ground op de vraag waarom hij niet bij de première was van F1: The Movie. Terwijl de negentien andere coureurs bij de première waren, was hij aan het simracen en GT3-auto's aan het testen. "Ik ben niet het type mens die op de rode loper wil staan. Zo ben ik niet. Ik heb er geen behoefte aan om met beroemde mensen om te gaan. Ik hoef niet steeds voor de camera's te staan. Dat is echt niet hoe ik ben. Daarom heb ik er geen zin in om daar in pak aan te komen en te doen alsof ik belangrijk ben. Uiteindelijk poepen we allemaal op dezelfde wc."
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | F1-testweek Bahrein: Ferrari maakt indruk met betrouwbaarheid en rondetijden
- 30 minuten geleden
- 2
'Mercedes buitenspel gezet bij officieuze bijeenkomst rivalen in Bahrein'
- 5 minuten geleden
Herbert: 'Hamilton en Kardashian zouden de Taylor en Travis van de Formule 1 worden'
- 50 minuten geleden
Aston Martin-safety car in Abu Dhabi 2021 te koop aangeboden
- 1 uur geleden
Verstappen wil niet in de spotlights staan: "We poepen allemaal op dezelfde wc"
- 3 uur geleden
Gaat Verstappen na 2026 de F1 verlaten? "Waarom zou je blijven, als je het niet leuk vindt?"
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari
FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"
- 15 februari