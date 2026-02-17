Max Verstappen heeft zich fel uitgelaten over de nieuwe technische reglementen van de Formule 1. Waar de teams het juist als een mooie uitdaging zien om compleet andere bolides te moeten ontwerpen, vindt de viervoudig wereldkampioen het "anti-racen" maar niks. Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull Racing, laat weten dat het niet aan hem is om zijn coureur blij te maken.

Vanaf aankomend seizoen moeten de coureurs heel erg letten op het gebruik van hun elektrisch vermogen, wat opgeschroefd is van 120 naar 350 kilowatt. De energie raakt echter snel op en dus gaat het in de cockpit vooral om batterijmanagement. Verstappen was het na de eerste wintertests in Barcelona en Bahrein al zat. Hij wil gewoon op de limiet kunnen rijden, maar dat wordt door de nieuwe regels eigenlijk onmogelijk gemaakt. "Formule E op steroïden", "F1-onwaardig" en "anti-racen", zo beschreef de Limburger het. Waché ziet het echter niet als zijn taak om Verstappen blij te maken. Hij concentreert zich juist op het competitief maken van de RB22. Dat schuift hij liever naar boven op zijn prioriteitenlijstje.

Artikel gaat verder onder video

Waché niet bezig met proberen Verstappen blij te maken

"Het is niet mijn doel om hem blij te maken. We kunnen hem blij maken door de race te winnen", antwoordde Waché op de vraag van Motorsport.com of ze Verstappen op de één of andere manier blijer kunnen maken met de huidige stand van zaken. "Mijn taak en de taak van het team, op mijn niveau, is ervoor te zorgen dat we hem de middelen geven waarmee hij vooraan kan meedoen. De reglementen zelf en hoe het ontwerp van de auto in elkaar zit wat betreft hoe we ons voelen met de auto door deze reglementen, staat daar buiten."

Related image

De Fransman is vooral bezig met waar Red Bull staat ten opzichte van de concurrentie, dus de relatieve performance van de RB22, niet met het principe achter de reglementen zelf. "Het is een discussie binnen de FIA ​​en we kunnen ons daarin gaan mengen, maar het belangrijkste doel en de voornaamste focus is om de auto te verbeteren."

Gerelateerd