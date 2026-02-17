Waché bemoeit zich niet met kritiek Verstappen: "Het is niet mijn doel om hem blij te maken"
Waché bemoeit zich niet met kritiek Verstappen: "Het is niet mijn doel om hem blij te maken"
Max Verstappen heeft zich fel uitgelaten over de nieuwe technische reglementen van de Formule 1. Waar de teams het juist als een mooie uitdaging zien om compleet andere bolides te moeten ontwerpen, vindt de viervoudig wereldkampioen het "anti-racen" maar niks. Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull Racing, laat weten dat het niet aan hem is om zijn coureur blij te maken.
Vanaf aankomend seizoen moeten de coureurs heel erg letten op het gebruik van hun elektrisch vermogen, wat opgeschroefd is van 120 naar 350 kilowatt. De energie raakt echter snel op en dus gaat het in de cockpit vooral om batterijmanagement. Verstappen was het na de eerste wintertests in Barcelona en Bahrein al zat. Hij wil gewoon op de limiet kunnen rijden, maar dat wordt door de nieuwe regels eigenlijk onmogelijk gemaakt. "Formule E op steroïden", "F1-onwaardig" en "anti-racen", zo beschreef de Limburger het. Waché ziet het echter niet als zijn taak om Verstappen blij te maken. Hij concentreert zich juist op het competitief maken van de RB22. Dat schuift hij liever naar boven op zijn prioriteitenlijstje.
Waché niet bezig met proberen Verstappen blij te maken
"Het is niet mijn doel om hem blij te maken. We kunnen hem blij maken door de race te winnen", antwoordde Waché op de vraag van Motorsport.com of ze Verstappen op de één of andere manier blijer kunnen maken met de huidige stand van zaken. "Mijn taak en de taak van het team, op mijn niveau, is ervoor te zorgen dat we hem de middelen geven waarmee hij vooraan kan meedoen. De reglementen zelf en hoe het ontwerp van de auto in elkaar zit wat betreft hoe we ons voelen met de auto door deze reglementen, staat daar buiten."
De Fransman is vooral bezig met waar Red Bull staat ten opzichte van de concurrentie, dus de relatieve performance van de RB22, niet met het principe achter de reglementen zelf. "Het is een discussie binnen de FIA en we kunnen ons daarin gaan mengen, maar het belangrijkste doel en de voornaamste focus is om de auto te verbeteren."
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO | Tegenslag voor Red Bull: hoofdontwerper stapt per direct op
- 17 minuten geleden
'McLaren eist FIA-regelwijziging vanwege veiligheid, maar het is tactiek om Red Bull te stoppen'
- 1 uur geleden
- 6
'Meeste coureurs eens met Verstappen, maar durven door F1 en FIA niks te zeggen'
- 1 uur geleden
- 2
Russell komt tóch met kritiekpunt op 2026-reglement: "Bam! Alles gaat dan schudden"
- 2 uur geleden
- 1
Waché bemoeit zich niet met kritiek Verstappen: "Het is niet mijn doel om hem blij te maken"
- 3 uur geleden
'Mercedes, Red Bull en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari
FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"
- 15 februari