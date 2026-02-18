close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Gaat Verstappen na 2026 de F1 verlaten? "Waarom zou je blijven, als je het niet leuk vindt?"

Gaat Verstappen na 2026 de F1 verlaten? "Waarom zou je blijven, als je het niet leuk vindt?"

Remy Ramjiawan
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Het Formule 1-seizoen is nog niet echt begonnen - we zijn zo'n drie weken verwijderd van de Grand Prix van Australië - maar Max Verstappen heeft zich al fel uitgelaten over de nieuwe reglementen. Bij het GPFans Raceteam wordt de toekomst van de viervoudig wereldkampioen besproken. Een vervroegd pensioen wordt niet uitgesloten.

Door de elektrificatie van de koningsklasse van de autosport, is er nu een fiftyfifty-verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de elektromotor. Batterijmanagement gaat dus heel belangrijk worden in F1, maar Verstappen is daar op zijn zachtst gezegd geen fan van. De Limburger wil gewoon op de limiet kunnen rijden. Terwijl hij de nieuwe reglementen "F1-onwaardig", "anti-racen" en "Formule E op steroïden" noemt, kijkt hij naar andere raceklasses. Al moet het nog officieel bevestigd worden, Verstappen zal bijvoorbeeld volgende maand meedoen aan de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie.

De hele tijd moeten letten op de batterij

"Hij vindt het nu al niet leuk en ik denk ook niet dat dat beter gaat worden", antwoordde Vincent Bruins op de vraag van GPFans-presentator Sebastiaan Kissing of Verstappen later in het seizoen nog van mening zal veranderen. "Dit gaat nu eenmaal de nieuwe manier van racen worden en het is nu een kwestie van optimaliseren en ondervinden wat de beste manier is. Maar de basis blijft hetzelfde, dat je de hele tijd moet letten op die batterij. Ik snap dat hij dat niet leuk vindt."

Related image
Related image

Waarom blijven als het niet leuk is?

Kissing reageerde: "Hij wil gewoon voluit kunnen knallen, hè." Bruins vervolgde: "Precies, en daarom zag je ook dat hij vorig jaar op de Nürburgring zo aan het genieten was. Hij kon het ene na het andere rondje pushen en hij hoefde niet voorzichtig te zijn." Een vervroegd pensioen van de Formule 1 kan dan ook niet uitgesloten worden. "Waarom zou je nog blijven, als je het niet leuk vindt? Hij is superrijk en hij heeft het goed voor elkaar, dus hij kan gewoon na dit jaar zeggen: 'Doei, ik ga wat anders doen'. Dat zou ik wel typisch iets voor Verstappen vinden."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Nürburgring Langstrecken-Serie Motorreglement 2026

Net binnen

Gaat Verstappen na 2026 de F1 verlaten?
Toekomst van Max

Gaat Verstappen na 2026 de F1 verlaten? "Waarom zou je blijven, als je het niet leuk vindt?"

  • 6 minuten geleden
Brandstof Mercedes en Red Bull niet goedgekeurd, hoofdontwerper verlaat Red Bull | GPFans Recap
GPFans Recap

Brandstof Mercedes en Red Bull niet goedgekeurd, hoofdontwerper verlaat Red Bull | GPFans Recap

  • Gisteren 21:45
  • 1
 VIDEO | Tegenslag voor Red Bull: hoofdontwerper stapt per direct op
Craig Skinner

VIDEO | Tegenslag voor Red Bull: hoofdontwerper stapt per direct op

  • Gisteren 20:57
'McLaren eist FIA-regelwijziging vanwege veiligheid, maar het is tactiek om Red Bull te stoppen'
Startprocedure en batterijmanagement

'McLaren eist FIA-regelwijziging vanwege veiligheid, maar het is tactiek om Red Bull te stoppen'

  • Gisteren 20:13
  • 9
 'Meeste coureurs eens met Verstappen, maar durven door F1 en FIA niks te zeggen'
Kritiek op reglementen

'Meeste coureurs eens met Verstappen, maar durven door F1 en FIA niks te zeggen'

  • Gisteren 19:18
  • 5
 Russell komt tóch met kritiekpunt op 2026-reglement:
Russell is geïrriteerd

Russell komt tóch met kritiekpunt op 2026-reglement: "Bam! Alles gaat dan schudden"

  • Gisteren 18:44
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari
 Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
30.000+ views

Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen

  • 14 februari
 FIA verklaart aanpassing compressieverhouding:
30.000+ views

FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"

  • 15 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x