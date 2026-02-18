Gaat Verstappen na 2026 de F1 verlaten? "Waarom zou je blijven, als je het niet leuk vindt?"
Het Formule 1-seizoen is nog niet echt begonnen - we zijn zo'n drie weken verwijderd van de Grand Prix van Australië - maar Max Verstappen heeft zich al fel uitgelaten over de nieuwe reglementen. Bij het GPFans Raceteam wordt de toekomst van de viervoudig wereldkampioen besproken. Een vervroegd pensioen wordt niet uitgesloten.
Door de elektrificatie van de koningsklasse van de autosport, is er nu een fiftyfifty-verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de elektromotor. Batterijmanagement gaat dus heel belangrijk worden in F1, maar Verstappen is daar op zijn zachtst gezegd geen fan van. De Limburger wil gewoon op de limiet kunnen rijden. Terwijl hij de nieuwe reglementen "F1-onwaardig", "anti-racen" en "Formule E op steroïden" noemt, kijkt hij naar andere raceklasses. Al moet het nog officieel bevestigd worden, Verstappen zal bijvoorbeeld volgende maand meedoen aan de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie.
De hele tijd moeten letten op de batterij
"Hij vindt het nu al niet leuk en ik denk ook niet dat dat beter gaat worden", antwoordde Vincent Bruins op de vraag van GPFans-presentator Sebastiaan Kissing of Verstappen later in het seizoen nog van mening zal veranderen. "Dit gaat nu eenmaal de nieuwe manier van racen worden en het is nu een kwestie van optimaliseren en ondervinden wat de beste manier is. Maar de basis blijft hetzelfde, dat je de hele tijd moet letten op die batterij. Ik snap dat hij dat niet leuk vindt."
Waarom blijven als het niet leuk is?
Kissing reageerde: "Hij wil gewoon voluit kunnen knallen, hè." Bruins vervolgde: "Precies, en daarom zag je ook dat hij vorig jaar op de Nürburgring zo aan het genieten was. Hij kon het ene na het andere rondje pushen en hij hoefde niet voorzichtig te zijn." Een vervroegd pensioen van de Formule 1 kan dan ook niet uitgesloten worden. "Waarom zou je nog blijven, als je het niet leuk vindt? Hij is superrijk en hij heeft het goed voor elkaar, dus hij kan gewoon na dit jaar zeggen: 'Doei, ik ga wat anders doen'. Dat zou ik wel typisch iets voor Verstappen vinden."
