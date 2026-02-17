Max Verstappen is door de FIA opgeroepen om aanstaande woensdag te verschijnen tijdens een officieel persmoment in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen zal deze dag niet in actie komen op het circuit.

De tweede en laatste testweek in Bahrein wordt aanstaande woensdag hervat. De coureurs en teams krijgen dan nog één keer drie dagen de tijd om het nieuwe materiaal te testen, voordat het seizoen in het weekend van zondag 8 maart van start gaat in Melbourne, Australië. Alhoewel Red Bull Racing op het eerste gezicht indruk lijkt te maken met de gloednieuwe Red Bull/Ford-motor, heeft Max Verstappen zich afgelopen week bijzonder kritisch uitgelaten over de nieuwe Formule 1-reglementen, waarbij met name het opladen van de elektrische batterij erg belangrijk is geworden.

Verstappen kritisch op nieuwe Formule 1-reglementen

De onvrede van de Red Bull-coureur zit hem dan ook in de nieuwe fiftyfifty-verdeling tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor. Waar de focus voorheen lag op de V6-motor en de samenwerking van de MGU-K en inmiddels verdwenen MGU-H, moeten coureurs dit jaar veel meer leunen op de batterij. Zo moeten coureurs bijvoorbeeld hier en daar gas loslaten in de bochten, om genoeg elektrisch vermogen te hebben om vervolgens vol gas over het rechte stuk te kunnen gaan. "Misschien moeten we halverwege het rechte stuk wel remmen, omdat we geen energie meer hebben", klonk het onder andere. "Ik moet er nu om lachen, maar het slaat echt nergens op. Ik denk dat ze zich nooit volledig hebben gerealiseerd hoe slecht het zou worden."

Verstappen op het matje geroepen door de FIA

Toeval of niet, Verstappen is door de FIA opgeroepen om zich woensdag direct op de eerste dag te melden tijdens een officieel persmoment, waar hij samen met andere coureurs van 14:10 uur tot 14:30 uur lokale tijd de media te woord zal staan. Om 14:40 uur moet teambaas Laurent Mekies zich vervolgens bij de microfoons melden. De Fransman ontbrak afgelopen week op het circuit vanwege een medische ingreep. Isack Hadjar, de teammaat van Verstappen, wordt vrijdagmiddag om 14:40 uur verwacht.

