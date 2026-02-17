Verstappen dreigt uit F1 te stappen door nieuwe reglementen: 'Dan zegt hij doei' | GPFans Raceteam
Verstappen dreigt uit F1 te stappen door nieuwe reglementen: 'Dan zegt hij doei' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-expert Vincent Bruins. Luister hier de volledige podcast.
