Max Verstappen heeft zijn kritiek op de nieuwe Formule 1-reglementen de afgelopen dagen niet onder stoelen of banken gestoken. De viervoudig wereldkampioen noemt de nieuwe generatie auto's "een ramp", ondanks dat hij juist wel eens een streepje voor zou kunnen hebben ten opzichte van de concurrentie.

Max Verstappen zorgde afgelopen week voor de nodige ophef in de Formule 1-paddock van Bahrein, met wat gepeperde uitspraken over de nieuwe reglementen van de sport. Zowel op technisch- als motorisch vlak is de boel op de schop gegaan, met als grootste verandering ten opzichte van voorgaande jaren het belang van het managen van elektrische energie. De onvrede van de Red Bull-coureur zit hem dan ook in de nieuwe fiftyfifty-verdeling tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor. Waar de focus voorheen lag op de V6-motor en de samenwerking van de MGU-K en inmiddels verdwenen MGU-H, moeten coureurs dit jaar veel meer leunen op de batterij.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen uit felle kritiek op nieuwe Formule 1-reglementen

Dit heeft geleid tot auto's die volgens de simulaties en de eerste echte tests op het Bahrain International Circuit onnatuurlijk rijgedrag vertonen. Zo moeten coureurs bijvoorbeeld hier en daar gas loslaten in de bochten, om genoeg elektrisch vermogen te hebben om vervolgens vol gas over het rechte stuk te kunnen gaan. Niet alle coureurs vallen daar overigens over. Zo vertelde George Russell dat het allemaal erg snel went, ondanks dat het in de praktijk gek genoeg sneller is om het gas vroegtijdig los te laten dan waar mogelijk vol gas te gaan. Ook Lando Norris heeft zich positief uitgelaten over de nieuwe auto's en liet na de kritiek van Verstappen optekenen dat de 28-jarige Limburger genoeg betaald krijgt en anders maar gewoon moet stoppen.

Verstappen in het voordeel?

Maar waarom laat Verstappen zich zo negatief uit over de nieuwe reglementen? Red Bull Racing wordt in de paddock immers bejubeld voor de in samenwerking met Ford gebouwde krachtbron en zelfs de concurrentie - al is het tijdens de testperiode in de Formule 1 gebruikelijk om rivalen als favoriet naar voren te schuiven - lijkt louter positief te zijn over de formatie uit Milton Keynes. Daarnaast lijkt er ook nog een ander groot voordeel voor Verstappen te zijn. De Nederlander is immers bij uitstek de coureur met de meeste overcapaciteit in zijn hoofd tijdens het rijden. Het moeten managen van de batterij op zoveel verschillende manieren tijdens het rijden zou hem dus juist een streepje voor moeten geven ten opzichte van de concurrentie.

Related image

Nieuw regels staan haaks op wat de Formule 1 moet zijn

De reden is simpel. Het feit dat er soms langzamer gereden moet worden dan nodig is, om de batterij op te kunnen laden, staat voor Verstappen haaks op wat de Formule 1 zou moeten zijn: in de snelste en technisch meest geavanceerde auto's ter wereld, zo snel mogelijk het circuit rondgaan. Met vier wereldtitels op zak heeft Verstappen niets meer te bewijzen en heeft hij waarschijnlijk niet meer het gevoel dat hij hier nog móet zijn. Zijn uitspraken zijn dus niet bedoelt als dreigementen; hij heeft simpelweg geen reden om van zijn hart een moordkuil te maken.

Bijval van Lewis Hamilton

Lewis Hamilton kan zich overigens vinden in de mening van Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen noemde de nieuwe reglementen "belachelijk complex" en zei dat coureurs een diploma nodig hebben om alles te begrijpen. En dat is natuurlijk niet lekker voor de Formule 1. Als je als sport met veel bombarie een groots nieuw tijdperk aankondigt, waarmee de populariteit verder moet stijgen, de kosten om deel te nemen omlaag moeten, er meer actie op de baan moet komen en de sport eenvoudiger te begrijpen moet worden, is het niet lekker als de twee grootste kampioenen op de grid geen positief woord over de nieuwe auto's over hebben.

Related image

Verschuift de passie van Verstappen?

Verstappen zal er voorlopig heus niet met de pet naar gaan gooien, maar zijn focus zal op deze manier wel steeds verder verschuiven naar projecten waar hij passie voor heeft, zoals de GT3 en het simracen. En op een gegeven moment kan je je zelfs af gaan vragen in hoeverre de Formule 1 een vertrek van Verstappen zou betreuren. Een politieke machine zo groot als de Formule 1 draait immers het beste als de grote sterren binnen de familie zich louter positief uitlaten. Ten minste, de communicatieafdeling van de Formule 1 zal er wellicht niet heel lang rouwig om zijn. De commerciële collega's zullen daar vermoedelijk anders over denken.

Gerelateerd