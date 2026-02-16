Volgens George Russell is Red Bull toch echt het te kloppen team. De Engelsman stelt dat de powerunit van het Oostenrijkse team superieur is en geeft aan daar toch wel verrast over te zijn. Mercedes heeft naar zijn zeggen een degelijke krachtbron gebouwd, vergelijkbaar met die van Ferrari.

Hoewel Mercedes in de favorietenrol is geduwd, probeert het team vooral niet in die rol te kruipen. Toto Wolff gaf in Bahrein aan dat Red Bull, en met name Max Verstappen, er erg snel uitzag, en Russell bevestigt die woorden. Toch is het gevonden foefje van Mercedes dat vooral de klok slaat in de paddock, en aankomende woensdag wordt verwacht dat de FIA daarover een knoop doorhakt.

Russell: 'Mercedes-motor is degelijk, Red Bull heeft superieure motor'

In gesprek met Canal+ legt Russell uit dat Mercedes nog op veel gebieden moet verbeteren en dat Red Bull momenteel de favoriet is: "Bezorgdheid is het verkeerde woord, maar er zijn veel gebieden waar wij moeten verbeteren. Als we naar onze concurrenten kijken, en dan specifiek naar Red Bull, dan hebben zij overduidelijk een superieure powerunit, momenteel. Dat is een echte verrassing. Wij hebben een degelijke auto. Iedereen had verwacht dat Mercedes by far de beste motor zou hebben, en ik denk dat wij een solide motor hebben, gelijkwaardig aan die van Ferrari. Red Bull lijkt twee stappen voor te zijn."

Russell: 'Red Bull staat er meteen, Mercedes heeft tijd nodig'

Woensdag beginnen de laatste testdagen, voordat begin maart het weekend in Australië op het programma staat. "Het duurt nog even voordat we in Melbourne zijn, en ik hoop dat we een heleboel verbeteringen kunnen doorvoeren. Op dag 1 in Barcelona en op dag 1 in Bahrein ging Red Bull direct voortvarend van start en hadden ze een voordeel. Als we arriveren in Melbourne, hebben we drie uur om te oefenen, terwijl zij hier 24 uur aan voorbereiding hebben gehad. Dat is waar we echt moeten verbeteren."

