Hoewel het de teamgenoten van Max Verstappen de afgelopen jaren bij Red Bull Racing niet altijd makkelijk is vergaan, onthult Liam Lawson dat dit niet aan de aanpak van Verstappen heeft gelegen. Zo vertelt de Nieuw-Zeelander dat Verstappen altijd klaarstond en de helpende hand wilde bieden.

Lawson kende een stormachtig debuut in 2023, toen hij tijdens het raceweekend in Nederland moest invallen voor Daniel Ricciardo, die geblesseerd raakte. Na vijf races moest hij weer plaatsmaken voor Ricciardo, maar zijn visumkaartje was afgegeven. Na de race in Singapore in 2024 was het zitje bij het zusterteam definitief voor de Nieuw-Zeelander en in 2025 kreeg hij zijn langverwachte promotie naar Red Bull. Na een uitvalbeurt in Australië en een twaalfde plek in China zat het avontuur er echter weer op en werd zijn terugkeer naar de Racing Bulls bevestigd.

'Verstappen is een aardige kerel'

Lawson onthult in de Gypsy Tales-podcast dat Verstappen juist de helpende hand bood: "Hij is ook echt een fijn persoon. Hij is gewoon een ontzettend aardige kerel. Ondanks alles wat er vorig jaar bij Red Bull gebeurde, was hij altijd heel goed voor mij. Hij was superaardig en, weet je, echt behulpzaam." De coureur van de Racing Bulls woont inmiddels ook in Monaco, en Verstappen biedt hem geregeld een terugvlucht richting Monte-Carlo aan: "Ik ben vorig jaar net naar Monaco verhuisd en hij zei gewoon: 'Kom gewoon mee als je ooit een lift nodig hebt.' Dus ja, hij is echt een heel aardige vent."

'Hij wil altijd racen'

Daarnaast merkt Lawson dat het bij Verstappen vooral om racen draait: "Ik vind het echt bijzonder dat hij eigenlijk altijd wil racen. Hij wil gewoon racen. Soms vraag ik me wel eens af of hij überhaupt ergens anders om geeft. Daar houd ik echt wel van!"

