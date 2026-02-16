close global

﻿
Max Verstappen, RED BULL CONTENTPOOL, generic, 2026

VIDEO | Verstappen dreigt uit F1 te stappen door nieuwe reglementen: 'Dan zegt hij doei' | GPFans Raceteam

VIDEO | Verstappen dreigt uit F1 te stappen door nieuwe reglementen: 'Dan zegt hij doei' | GPFans Raceteam

Sebastiaan Kissing & Vincent Bruins
Max Verstappen, RED BULL CONTENTPOOL, generic, 2026

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-expert Vincent Bruins.

Luister hier de aflevering: https://open.spotify.com/episode/7GTCBXIGfXq5qwCLNIzL5i?si=0tSnS8LsRTGe2er_F2skVQ

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull 2026 2026-reglement RB22

