Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

VIDEO | 'Meer problemen bij Mercedes F1', Norris laat zich uit over Verstappen

VIDEO | 'Meer problemen bij Mercedes F1', Norris laat zich uit over Verstappen

Vincent Bruins

Mercedes ligt onder vuur vanwege het 'foefje' rondom de compressieverhouding. Volgens Matteo Bobbi is dat slechts het topje van de ijsberg in de Formule 1. De voormalig Minardi-testcoureur die we tegenwoordig als analist zien bij de Italiaanse tak van Sky Sports, beweert dat er nog veel meer problemen zijn.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

