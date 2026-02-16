Max Verstappen heeft tijdens de Formule 1-testdagen op het Bahrain International Circuit uitgelegd waarom hij geen fan is van de nieuwe technische reglementen. De Red Bull Racing-coureur maakt er ook op social media een statement van door memes over hem en zijn uitspraken te liken. Hij laat zien dat hij niet bang is om zijn ongezouten mening te delen en de FIA te bekritiseren.

De bolides van 2026 zijn hybride gebleven, maar het elektrisch vermogen is omhooggegaan van 120kW naar zo'n 350kW. Dat betekent dat de verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en de batterij fiftyfifty is geworden. Verstappen vindt het vervelend dat hij niet op de limiet kan rijden, maar nu alleen maar moet denken aan energie opslaan. "Het voelt niet echt als Formule 1. Het is een beetje Formule E op steroïden. Maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde, dus je moet ermee omgaan. Als pure coureur geniet ik ervan om voluit te rijden, en dat kan nu niet." Hij noemde het ook "F1-onwaardig".

Verstappen liket memes over kritiek op de koningsklasse

Jordan Taylor, iemand die zelf veel successen in de autosport boekt met overwinningen in de 24 uur van Daytona en kampioenschappen in IMSA, waar we ook Renger van der Zande in actie zien, maakte allerlei memes over de uitspraken van Verstappen. De Amerikaan deelde deze op Instagram. Verstappen heeft de memes ondertussen ook gezien en heeft ze zelfs geliket.

