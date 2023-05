Vincent Bruins

Zaterdag 13 mei 2023 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dr. Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull Racing en het juniorprogramma van de racende energydrankfabrikant, is vandaag met belangrijk nieuws naar buiten gekomen over de toekomst van niet alleen Sergio Pérez, maar ook over die van Nyck de Vries. De Oostenrijker ziet graag Pérez nog bij Red Bull in 2024. Daarnaast legt hij de situatie uit rondom de teleurstellende resultaten van De Vries. Valtteri Bottas heeft ondertussen laten weten dat hij zijn voormalige teamgenoot Lewis Hamilton nog altijd de snelste coureur op de grid vindt. Johnny Herbert legt één van de redenen uit waarom hij niet meer te zien is bij Sky Sports F1 als analist. Christian Horner denkt dat Red Bull vroeg of laat dit seizoen nog een keer verslagen gaat worden in een Grand Prix. Er is ook goed nieuws voor Verstappen-fans: hij heeft een nieuwe winkel voor zijn merchandise geopend.

Red Bull over contract Pérez: "Het jaar 2024 is in zijn verbintenis opgenomen"

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft verteld dat het team het helemaal prima zal vinden als Sergio Pérez ook volgend jaar nog onder contract staat als coureur van het Oostenrijkse team. Dat zei hij in een interview met NTV: "Hij heeft een tweejarig contract getekend en daarin is 2024 opgenomen. Met de prestaties die hij levert, hebben we daar niets op tegen. De sfeer is geweldig. De twee respecteren elkaar [Checo en Max] en we hebben, denk ik, één van de sterkste rijdersduo's." Meer lezen? Klik hier!

Bottas complimenteert Hamilton: "Hij is nog altijd de snelste coureur op de grid"

Valtteri Bottas heeft samen met Lewis Hamilton de nodige kampioenschappen weten te winnen voor het team van Mercedes, waarna de man uit Finland de deur achter zich dichttrok bij de Zilverpijlen. Hij is nog altijd behoorlijk onder de indruk van Lewis Hamilton: "Hij is nog steeds de snelste coureur op de grid," citeert Motorsport.com de Alfa Romeo-coureur. "Bovendien werkt hij buiten de raceweekenden veel harder dan men eigenlijk denkt. In de raceweekenden is hij vaak de laatste die de paddock verlaat. Het is gewoon een combinatie van die dingen, en hij is zeer gedreven om altijd goed te presteren. Zijn gemiddelde performance is zo goed en dan is hij nog echt constant ook. Dat maakt hem lastig te verslaan." Meer lezen? Klik hier!

Herbert blikt terug op Verstappen-boycot: "Vroeger mocht ik zeggen wat ik wilde"

Johnny Herbert kreeg voor het 2023-seizoen te horen dat hij niet meer nodig was bij het analistenteam van Sky Sports. De voormalig coureur onthult nu meer details over de manier waarop hij vertrokken is en noemt daarbij de boycot van Max Verstappen van vorig seizoen als één van de voorbeelden: "Wanneer ze boos worden, is er net zoals we bij Max zagen de kans dat ze zeggen: 'Oh, we willen niet met je praten want omdat jij hebt dat gezegd'. Dat is waarom je voortaan goed moet opletten met wat je zegt. Het is natuurlijk wel begrijpelijk. Ik weet nog uit mijn racetijd dat er soms dingen gezegd werden die je boos maakten en waardoor je voor een aantal races niet sprak met die journalist. Ik begrijp het dus wel. Maar als het om een team gaat, vind ik dat je altijd zo uitgesproken moet kunnen zijn als je zou willen in bepaalde situaties", zo wordt Herbert geciteerd bij Express. Meer lezen? Klik hier!

Horner over Red Bull-dominantie: "Het is ondenkbaar om 23 races te winnen"

Het team van Red Bull Racing is bezig aan een uitermate dominant seizoen in de Formule 1 en het team van Christian Horner heeft voorlopig alle Grands Prix op hun naam geschreven. De Brit sluit echter uit dat het op deze manier doorgaat en noemt het onmogelijk om alle 23 de races te winnen. "Ik denk dat dat een enorm grote opdracht is", vertelt hij in een interview met The Financial Times. "Je hebt te maken met 23 races, er zijn stratencircuits en verraderlijke weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld in Silverstone kan gebeuren. Je hebt te maken met betrouwbaarheid, strategie en een geluksfactor. Het is dus ondenkbaar dat je 23 races wint." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen opent derde fysieke verkooppunt voor merchandise in Roermond

Max Verstappen is uitgegroeid tot één van de populairste Nederlandse sporters en natuurlijk ziet het team rondom de wereldkampioen ook kansen om daar commercieel een slaatje uit te slaan. De merchandise van de Limburger vliegt als warme broodjes over de toonbank en dus heeft men besloten om een nieuwe pop-up store te openen. De nieuwe winkel van Verstappen is gevestigd in de Designer Outlet Roermond en opent vanaf zaterdag 13 mei zijn deuren. Max is zelf blij met het nieuws: "De steun van mijn fans vanuit heel Nederland is altijd geweldig geweest. Het is super dat zij ook in Roermond terechtkunnen om een aantal voor mij bijzondere race-items in het echt te bewonderen", zegt de Red Bull-coureur op het eigen Verstappen.com. Meer lezen? Klik hier!

Marko schept meer duidelijkheid over situatie De Vries: "Hij is het met ons eens"

Dr. Helmut Marko heeft in een interview uitgelegd wat de situatie omtrent Nyck de Vries is bij Scuderia AlphaTauri. Nadat Daniel Ricciardo een stoeltje zou hebben gepast in de fabriek in Faenza, kwamen deze week geruchten naar buiten dat de Nederlander vervangen zou worden. De hoofdadviseur van Red Bull Racing en het juniorprogramma heeft zich er nu voor het eerst over uitgesproken. "Er zal niets gebeuren in de komende drie races," legde de 80-jarige Oostenrijker uit tegenover F1 Insider. De Vries zal dus sowieso tot en met de Grand Prix van Spanje achter het stuur zitten van de AT04. "We hebben met De Vries gesproken en hij is het met ons eens: hij moet verbeteringen gaan laten zien. Het gat naar teamgenoot Yuki Tsunoda, die het momenteel geweldig doet, is te groot. Om het in voetbaltermen uit te leggen: Nyck heeft een gele kaart gekregen, maar nog geen rode." Meer lezen? Klik hier!