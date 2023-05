Lars Leeftink

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft gezegd dat het team het helemaal prima zal vinden als Sergio Pérez ook volgend jaar nog onder contract staat als coureur van het Oostenrijkse team. Sinds de komst van de Mexicaan is het team steeds dominanter geworden.

Na problemen in zijn eerste jaar en een verrassende zege in Monaco en Singapore tijdens zijn tweede jaar bij het team, doet Pérez nu in zijn derde jaar een serieuze aanval op het kampioenschap in de Formule 1. De Mexicaanse coureur heeft twee van de vijf races van het seizoen gewonnen, en met een enorm superieure RB19 is zijn enige rivaal Max Verstappen. Het is echter wel de tweevoudig wereldkampioen, die met overmacht de andere drie races heeft gewonnen en bovenaan staat in het kampioenschap met veertien punten voorsprong. De Mexicaan won in Djedda en Bakoe, zeges die zijn status als "Koning van de stratencircuits" bevestigde. Met de Grand Prix van Monaco over een paar weken en daarna nog een race in Canada krijgt Pérez wellicht opnieuw kansen om de Nederlander te verslaan op circuits waar de Mexicaan goed is.

Marko over Pérez

In een interview met NTV zei Marko, de adviseur van het team uit Milton Keynes, over de toekomst van de in Guadalajara geboren racer dat er geen twijfel bestaat over zijn huidige contract. "Hij heeft een tweejarig contract getekend en daarin is 2024 opgenomen. Met de prestaties die hij levert, hebben we daar niets op tegen. De sfeer is geweldig. De twee respecteren elkaar [Checo en Max] en we hebben, denk ik, één van de sterkste rijdersduo's."

Pérez naast Verstappen

Gezien het feit dat Verstappen, buiten wellicht Daniel Ricciardo, nog nooit zo'n goede teamgenoot heeft gehad en het team sinds zijn komst drie prijzen heeft gewonnen, is de kans vrij groot dat de Mexicaan ook volgend seizoen bij het dominante team rijdt. Niks is echter zeker in de Formule 1, zo kunnen onder meer Ricciardo, Alexander Albon en Pierre Gasly wel beamen.