Volgens Antonio Perez Garibay, de vader van Sergio Pérez, had zijn zoon al meerdere keren wereldkampioen kunnen zijn als Red Bull Racing of de voorgaande teams van de Mexicaan hem een eerlijke kans hadden gegeven in een goede auto.

In 2022 kon Pérez tot en met de Grand Prix van Monaco samen met Charles Leclerc tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen goed bijbenen. Na het verlengen van zijn contract gingen zijn prestaties, mede dankzij de afstelling van de auto - volgens Pérez zelf - en het uitblijven van DNF's bij Verstappen, achteruit. Ook Leclerc viel weg. In 2023 doet Pérez eigenlijk dat wat hij in 2022 ook deed: bijblijven in de beginfase van het seizoen. De Mexicaan heeft al twee zeges geboekt in 2023, maar gaat nu wel richting Europa. Hier vinden de voornaamste races plaats waar Verstappen meestal goed presteert.

Pérez wereldkampioen

In gesprek met Esto zegt de vader van Pérez dat zijn zoon tijdens het merendeel van zijn jaren in de Formule 1 geen eerlijke kans kreeg. Als dit wel zo was geweest, dan was Pérez al meerdere keren wereldkampioen geweest. “Elke ochtend weet hij dat hij in een team zit dat op de eerste plaats staat en dat de tweede de eerste verliezer is. Vroeger, toen hij als tiende eindigde, was het geweldig. Maar als Checo vanaf het begin deze kans had gehad, zoals andere jonge coureurs, zou hij al meerdere keren wereldkampioen zijn geweest. Daar twijfel ik niet aan. Ik denk dat we Checo Pérez voor de komende tien jaar [in F1] hebben en ik zie hem als een wereldkampioen.”

Pérez na Bakoe

De huidige nieuwe status van Pérez dankzij zijn stap naar Red Bull Racing en het uitdagen van Verstappen heeft er niet alleen voor gezorgd dat er bij Pérez veel anders is geworden. Ook zijn vader merkt dat er veranderingen zijn en meer mensen wat van ze willen. "De zaterdag voor Azerbeidzjan viel ik in slaap als de vader van Checo Pérez en maandag werd ik wakker als vader van de ‘Koning van de Stratencircuits’. Dat is het grote verschil."