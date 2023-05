Brian Van Hinthum

Zaterdag 13 mei 2023 15:38 - Laatste update: 15:44

Max Verstappen is met zijn prestaties in de Formule 1 natuurlijk immens populair in Nederland en de vraag naar merchandise van de regerend wereldkampioen is groot. Om te kunnen voorzien in die vraag, is er op zaterdag door het team van Verstappen een nieuwe pop-up store geopend in de Designer Outlet Roermond.

Verstappen is inmiddels uitgegroeid tot één van de populairste Nederlandse sporters en natuurlijk ziet het team rondom de wereldkampioen ook kansen om daar commercieel een slaatje uit te slaan. De merchandise van de Limburger vliegt als warme broodjes over de toonbank en dus heeft men besloten om een nieuwe pop-up store te openen. De nieuwe winkel van Verstappen is gevestigd in de Designer Outlet Roermond en opent vanaf zaterdag 13 mei zijn deuren.

Verstappen reageert

Het is het derde punt waar fans fysiek kleding en andere merchandise van de wereldkampioen kunnen aanschaffen, nadat men ook al plekken had in Swalmen en Batavia Stad. Verstappen zelf is blij met het nieuws. "De steun van mijn fans vanuit heel Nederland is altijd geweldig geweest. Het is super dat zij ook in Roermond terechtkunnen om een aantal voor mij bijzondere race-items in het echt te bewonderen", zegt de Red Bull-coureur op het eigen Verstappen.com.

Merchandise van afgelopen seizoen

Nico de Jong heeft er ook wat over te vertellen. "We zijn heel enthousiast en zijn benieuwd naar de reacties van het winkelend publiek", zegt de CEO van Verstappen.com, de website die de merchandise in handen heeft. "We bieden in de Max Verstappen pop-up shop in Designer Outlet Roermond een geselecteerd assortiment van met name merchandise van afgelopen seizoen aan, tegen zeer scherpe prijzen. We vinden het een spannend avontuur met zóveel mensen in Roermond", besluit hij trots.