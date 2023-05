Brian Van Hinthum

Zaterdag 13 mei 2023 09:46

Valtteri Bottas heeft samen met Lewis Hamilton de nodige kampioenschappen weten te winnen voor het team van Mercedes, waarna de man uit Finland de deur achter zich dichttrok bij de Zilverpijlen. Hij is nog altijd behoorlijk onder de indruk van Lewis Hamilton en ziet in hem zelfs 'de snelste man op de grid'.

Bottas beleefde in 2022 een vliegende start voor het team van Alfa Romeo en de Finse coureur is in Zwitserse dienst volledig opgebloeid na toch wel een lastige periode voor het team van Mercedes. Momenteel rijdt hij met een dertiende plaats in het wereldkampioenschap een vrij kleurloos seizoen. De Finse coureur wist voorlopig alleen in de eerste race van het seizoen punten te scoren. In zijn tijd bij de Zilverpijlen was dat natuurlijk wel anders en dus denkt hij daar ook nog regelmatig aan terug.

Hamilton de snelste man

In dienst van de Duitse renstal moest Bottas het elk jaar weer opnemen tegen Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist met de Fin aan zijn zijde de kampioenschappen aaneen te rijgen, maar is nu in een mindere fase in zijn loopbaan beland en het lijkt er steeds meer op dat wereldtitel nummer acht voor Hamilton een utopie is. Bottas zelf denkt dat het er nog altijd in zit. "Hij is nog steeds de snelste coureur op de grid.", citeert Mototsport.com de Alfa Romeo-coureur.

Hardwerkende Hamilton

Hij legt uit waarom dat is. "Bovendien werkt hij buiten de raceweekenden veel harder dan men eigenlijk denkt. In de raceweekenden is hij vaak de laatste die de paddock verlaat. Het is gewoon een combinatie van die dingen, en hij is zeer gedreven om altijd goed te presteren. Zijn gemiddelde performance is zo goed en dan is hij nog echt constant ook. Dat maakt hem lastig te verslaan. Als ik hem versloeg, was dat duidelijk een goede dag."