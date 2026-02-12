Hoewel de verwachtingen voorafgaand aan 2026 hooggespannen waren bij het team van Aston Martin, lijkt het voorlopig uit te lopen op één groot drama voor Adrian Newey en zijn formatie. Lance Stroll liet eerder zijn zorgen de vrije loop en hetzelfde geldt nu voor de frustraties van Fernando Alonso.

Alle seinen bij Aston Martin voor een mooi en goed seizoen leken toch aanwezig. Met Adrian Newey en een aantal andere puike mensen in de gelederen had men bij de Silverstone-formatie de pijlen gericht op het nieuwe tijdperk van 2026, waarin met de Honda-krachtbron jacht gemaakt moet worden op de wereldtitel. Na de shakedown in Barcelona, rinkelen momenteel echter alle alarmbellen rondom het Britse team. "Op dit moment lijken we zo’n vier seconden achter de topteams te zitten, vier en een halve seconde. Dus het is onmogelijk om te weten welke brandstofladingen en setups de anderen gebruiken. Maar nu moeten we proberen vier seconden prestatie te vinden. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen", zo mopperde Stroll eerder op de dag veelzeggend.

Artikel gaat verder onder video

Handschoenen weggesmeten

Geen goede beurt dus, die nu ondersteund wordt door een veelzeggende actie van Alonso. De Spanjaard, die langzaam maar zeker toch echt op zijn pensioen afstevent, had toch heel veel verwacht van dit seizoen. Voorlopig lijkt het er dus nog niet uit te komen, iets dat duidelijk naar voren komt bij de geïrriteerde Alonso. Volgens journalist Antonio Lobato, aanwezig in Bahrein, gooide zijn landgenoot in de pitbox van Aston Martin namelijk gefrustreerd zijn handschoenen weg na een niet bevredigende testrit: "Ze liggen niet waar ze hadden moeten liggen, zelfs niet in de buurt", zo valt er te lezen.

🚨 Antonio Lobato cuenta que Fernando Alonso ha TIRADO LOS GUANTES tras bajarse del coche:



"No están donde querían ni de lejos".#F1 pic.twitter.com/RqC9QRHSvn — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) February 12, 2026

Gerelateerd