Lawson countert lof van Wolff: "Seconde sneller dan de rest? Wie zegt dat?"

Red Bull heeft tijdens de eerste testweek in Bahrein indruk gemaakt op de concurrentie met haar krachtbron. Onder meer vanuit Mercedes en Williams klonken er lovende woorden over de eerste in eigen huis geproduceerde power-unit van Red Bull Powertrains. Volgens Toto Wolff zou Red Bull zelfs een seconde sneller zijn dan de concurrentie, maar Liam Lawson twijfelt daar aan.

In Barcelona hoorden we er minder over en waren de ogen vooral gericht op de power unit van Mercedes, maar in Bahrein lijkt men haar focus na de eerste week aldaar te hebben verlegd naar Red Bull Powertrains. De krachtbron van de Racing Bulls en Red Bull Racing ziet er zowel betrouwbaar als snel uit. De concurrentie was er dan ook - al dan niet gespeeld - als de kippen bij om Red Bull op te hemelen. Onder meer George Russell, Carlos Sainz, James Vowles en Toto Wolff lieten weten enorm onder de indruk te zijn van de nieuwbakken motor van Red Bull en Ford. Laatstgenoemde zei zelfs dat de Red Bull Powertrains-motor bijna een seconde sneller was dan die van Mercedes. Iets te voorbarig, zo concludeert Lawson.

Lawson neemt lof over Red Bull-motor met korreltje zout

Lawson, actief bij de Racing Bulls, stelt dat de lof van de concurrentie een beetje zand in de ogen strooien is. "Een seconde sneller dan de rest? Wie zegt dat?", zo vraagt hij zich af ten overstaan van onder meer RacingNews365. "Nou ja, dat gaan we zien in Melbourne." Maar de Nieuw-Zeelander kan ook niet ontkennen dat de volledig in eigen huis geproduceerde motor van Red Bull goed aanvoelt. "Op dit moment werkt de krachtbron gewoon uitstekend, en dat is goed", zo stelt hij.

Red Bull Powertrains staat er goed voor

Maar een motor die goed aanvoelt, zegt nog niet alles. Het is afwachten wat de krachtbron straks doet als hij tot het uiterste wordt gedreven op verschillende circuits, zo weet ook Lawson, die eveneens benadrukt dat de concurrentie wellicht ook nog de kaarten tegen de borst houdt. "Wat performance betreft is het nog lastig om iets te zeggen, want we hebben gewoon geen idee wat de rest aan het doen is." Wel stelt hij dat Red Bull "er goed voor staat". "Maar een seconde sneller dan de rest, wil ik nou ook weer niet zeggen", aldus de Nieuw-Zeelander.

