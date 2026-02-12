Aston Martin past AMR26 aan: extra koeling voor nieuwe Honda-motor
Aston Martin past AMR26 aan: extra koeling voor nieuwe Honda-motor
Aston Martin moest tijdens de tweede testdag in Bahrein flink aan de AMR26 sleutelen. Het team bracht extra koelsleuven op de motorkap aan om de nieuwe Honda-krachtbron beter te laten werken. Deze aanpassing volgt op een moeizame openingsdag, waarbij een onregelmatigheid in de data voor vertraging zorgde in het testprogramma van de Britse renstal.
Tijdens de ochtendsessie op het circuit van Sakhir maakte Fernando Alonso zijn officiële testdebuut voor Aston Martin, maar alle ogen waren vooral gericht op de technische veranderingen aan de auto. Waar Lance Stroll woensdag nog weinig kon rijden, probeerde Alonso vandaag de verloren kilometers in te halen. De AMR26, met zijn compacte en agressieve ontwerp, heeft in de woestijnhitte moeite om de warmte van de Honda-powerunit kwijt te raken. De monteurs moesten daarom een deel van de aerodynamische efficiëntie opofferen voor een betere betrouwbaarheid.
Aerodynamica versus betrouwbaarheid
Het radicale ontwerp van de AMR26 laat weinig ruimte voor traditionele koelsystemen. Terwijl concurrenten als Ferrari en McLaren een meer behoudende aanpak hebben gekozen, zoekt Aston Martin tijdens de testweek nog naar de juiste balans. De extra sleuven en een opening achteraan de sidepods helpen de Honda-unit, maar zorgen ook dat de rondetijden iets lager uitvallen door de veranderde aerodynamica.
Gerelateerd
Net binnen
Leclerc sluit testdag twee als snelste af, meeste kilometers voor Norris
- 20 minuten geleden
LIVE | Formule 1-testweek Bahrein: Red Bull en Mercedes de baan op na problemen
- 1 uur geleden
- 5
Olympische atleet toont bijzonder startnummer: 'Ik doe het net als Max Verstappen'
- 1 uur geleden
Sainz moet slikken van Red Bull: 'Wat ze gisteren lieten zien was indrukwekkend'
- 2 uur geleden
Aston Martin past AMR26 aan: extra koeling voor nieuwe Honda-motor
- 2 uur geleden
'Mercedes slaagt tijdens geheime FIA-controle; Red Bull, Audi, Ferrari en Honda woedend'
- 3 uur geleden
- 5
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari