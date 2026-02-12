Aston Martin moest tijdens de tweede testdag in Bahrein flink aan de AMR26 sleutelen. Het team bracht extra koelsleuven op de motorkap aan om de nieuwe Honda-krachtbron beter te laten werken. Deze aanpassing volgt op een moeizame openingsdag, waarbij een onregelmatigheid in de data voor vertraging zorgde in het testprogramma van de Britse renstal.

Tijdens de ochtendsessie op het circuit van Sakhir maakte Fernando Alonso zijn officiële testdebuut voor Aston Martin, maar alle ogen waren vooral gericht op de technische veranderingen aan de auto. Waar Lance Stroll woensdag nog weinig kon rijden, probeerde Alonso vandaag de verloren kilometers in te halen. De AMR26, met zijn compacte en agressieve ontwerp, heeft in de woestijnhitte moeite om de warmte van de Honda-powerunit kwijt te raken. De monteurs moesten daarom een deel van de aerodynamische efficiëntie opofferen voor een betere betrouwbaarheid.

Artikel gaat verder onder video

Aerodynamica versus betrouwbaarheid

Het radicale ontwerp van de AMR26 laat weinig ruimte voor traditionele koelsystemen. Terwijl concurrenten als Ferrari en McLaren een meer behoudende aanpak hebben gekozen, zoekt Aston Martin tijdens de testweek nog naar de juiste balans. De extra sleuven en een opening achteraan de sidepods helpen de Honda-unit, maar zorgen ook dat de rondetijden iets lager uitvallen door de veranderde aerodynamica.

Related image

Gerelateerd