In de saga rondom het gevonden slimmigheidje met de compressieverhouding van de power unit van Mercedes is volgens het Italiaanse Autosprint een nieuwe wending gekomen. Zo zou de FIA in het uiterste geheim controles hebben uitgevoerd bij de Mercedes-powerunit tijdens rijomstandigheden en zou deze voor de test geslaagd zijn, tot woede van onder anderen Ferrari, Audi en Honda.
Het draait allemaal om het compressiefoefje dat Mercedes zou toepassen in de power unit. Het Duitse team heeft een manier gevonden om de gestelde 16:1-verhouding van de compressie tijdens het rijden te verhogen naar 18:1. Toto Wolff bagatelliseerde het voordeel in Bahrein door te stellen dat het slechts om een paar pk's ging, en bovendien vond hij vooral dat Red Bull er sterk uitzag. Toch houdt het onderwerp de gemoederen flink bezig, waarbij enkele media al suggereren dat er met grote zekerheid een nieuwe testmethode zal komen.
Stiekeme controles
Het medium meldt echter dat Mercedes ook voor die nieuwe test zal slagen. "De FIA heeft de controles al stiekem uitgevoerd en deed dit volgens de criteria die de andere vier fabrikanten wilden laten stemmen om ze tijdens het seizoen door te voeren: de statische warmmeting van de V6-motoren. Het resultaat was duidelijk: de V6 uit Brixworth voldoet aan de nieuwe compressieverhoudingslimiet. Vier fabrikanten waren woedend", zo valt te lezen.
Wolff lijkt zeker van zijn zaak
Dit zou de uitspraken van Wolff verklaren, die tijdens de testweek in Bahrein vrij ontspannen reageerde op het onderwerp. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes gaf aan dat zijn team en de power unit volledig aan de regels voldoen: "Onze rivalen voelden zich een beetje beledigd. Ze hebben druk uitgeoefend op de FIA, maar als het bestuur, dat we respecteren, stemt voor een wijziging van de motorréglementen, zullen we dat accepteren: we zullen de FIA niet aanklagen. Natuurlijk zou dit in dat geval een nadeel zijn, ook al klein, voor onze motoren."
