Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko breekt er een onzekere periode aan in de Formule 1. Zo stelt de Oostenrijker in gesprek met Blick dat de nieuwe regels misschien wel te veel afwijken van wat de Formule 1 in beginsel is. Tegelijkertijd wil Marko wel een positieve blik behouden.

Het nieuwe seizoen komt steeds dichterbij, wat de start betekent van een nieuw tijdperk in de Formule 1. Daarin zullen niet alleen de wagens kleiner en wendbaarder moeten zijn, ook de motoren zijn flink op de schop gegaan. Voor de coureurs komen er bovendien een aantal modi bij die zij tijdens het rijden kunnen inzetten, iets wat Marko wellicht niet helemaal goed acht voor het imago van de sport.

'Reglement is nu misschien te technisch'

“Wij weten allemaal niet wat ons te wachten staat,” opent Marko bij het medium over het nieuwe tijdperk. “De computergames aan het stuur zijn misschien niet bevorderlijk voor het imago, maar laten we positief blijven.” Volgens hem is het nu misschien wel te technisch geworden. “De software-specialisten zijn nu belangrijker dan de coureurs! Ze moeten bijna bij elke race een nieuw programma schrijven. En de coureur begint telkens weer op de schoolbank,” legt hij uit.

Daarnaast zullen de compleet nieuwe powerunits ook een uitdaging vormen voor de diverse motorleveranciers, zo voorspelt Marko. “Het wordt interessant wie het huiswerk in Barcelona heeft gemaakt. Maar de koeling van de belangrijke batterij kan problemen geven. De vele onbekenden zullen sommigen verrassen. En vergeet niet: het nieuwe minimumgewicht van 770 kilo (inclusief coureur) speelt ook een centrale rol,” aldus Marko.

