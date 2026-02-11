'Foefje' van Mercedes makkelijk terug te draaien vóór Australië? "Rivalen zijn ervan overtuigd"
Er is een boel gedoe rondom de compressieverhouding in de nieuwe F1-motor van Mercedes. Het extra vermogen dat het zou opleveren, is een groot punt van discussie geworden. Waar eerst werd gedacht dat het probleem zou zijn voor Mercedes om vóór Australië de krachtbron aan te passen, wordt dit nu niet alleen door Duitse media weerlegd, maar ook door de FIA zelf.
Simpel gezegd bepaalt de compressieverhouding mede hoe efficiënt de verbranding in de motor is. Een grotere compressieverhouding betekent een efficiëntere motor, en een efficiëntere motor betekent meer vermogen. De compressieverhouding is na 2025, in aanloop naar deze nieuwe technische reglementen, teruggeschroefd van 18:1 naar 16:1. Mercedes zou echter alsnog met een grotere compressieverhouding dan 16:1 rijden, wanneer de motor eenmaal warmloopt.
Geen onmogelijke taak voor Mercedes
De compressieverhouding wordt bij de scrutineering van de FIA gemeten bij omgevingstemperatuur, wanneer de motor uitstaat en dus 'koud' is. De andere vier motorfabrikanten zouden echter willen dat de meetmethode voor de seizoensopener in Melbourne wordt aangepast naar een hete motor. Waar naar verluidt eerst unanimiteit nodig was om de regelaanpassing door te voeren, zouden nu slechts vier van de vijf motorfabrikanten voor moeten stemmen naast de FIA en Formula One Management. Aangezien Red Bull Ford Mercedes de rug zou hebben toegekeerd, omdat ze zelf het 'foefje' niet voor elkaar kregen, kunnen Audi, Ferrari, Honda en Red Bull Ford hun zin krijgen, mocht erover gestemd worden.
Toen de Italiaanse media, zoals Autosprint, als eerste meldden dat vier van de vijf stemmen genoeg zou zijn voor een regelaanpassing vóór Australië, beweerden sommige bronnen dat het alleen voor het Formule 1-seizoen van 2027 kon. Het zou onmogelijk zijn voor Mercedes om binnen een maand de motor aan te passen om de technische inspectie te doorstaan met een andere meetmethode. Echter, Motorsport-Magazin weerlegt deze claim en het wordt ondersteund door uitspraken van Nikolas Tombazis.
'Foefje' relatief gemakkelijk terug te draaien
Het Duitse platform schreef: "De rivalen zijn ervan overtuigd dat Mercedes de noodzakelijke aanpassingen vóór de start van het seizoen kan doorvoeren." Het 'foefje' zou alleen moeilijk te ontwikkelen zijn, maar puur het terug moeten draaien zou een relatief gemakkelijke ingreep zijn. Tombazis heeft dan ook uitgelegd dat de FIA niet tot 2027 wil wachten. "Onze intentie is om dit voor de start van het seizoen voor elkaar te krijgen", verklaarde het hoofd van de single seater-afdeling in een video van de autosportbond. "We willen namelijk niet dat het een controversieel iets wordt. We willen dat iedereen tegen elkaar strijdt op de baan, en niet bij een rechtszaak of bij de stewards. Dat is wat we proberen te doen."
