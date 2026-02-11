Lando Norris is met zijn 1:34.669 bovenaan blijven staan tijdens de eerste testdag op het Bahrain International Circuit. De woensdag zit er nu op. Max Verstappen moet genoeg nemen met de tweede positie, 0.129 seconden boven de tijd van de regerend wereldkampioen.

Maar wat nog belangrijker is dan rondetijden, is een zo groot mogelijke afstand afleggen en leren over de auto's. Daarin was Williams vandaag het beste met in totaal 145 ronden, waarvan 68 van Alexander Albon en 77 van Carlos Sainz. Red Bull Racing voltooide de op één na meeste kilometers. Verstappen nam de gehele dag voor zijn rekening en deed maar liefst 136 rondjes.