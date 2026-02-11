LIVE | Formule 1-testweek Bahrein: Norris pakt snelste tijd af van Verstappen
De eerste Formule 1-testweek in Bahrein is van start gegaan. GPFans houdt je middels dit liveblog van woensdag tot en met vrijdag op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.
Uitslag van de eerste testdag
Dit is dan de volledige uitslag van de woensdag in Sakhir.
De vlag valt na dag 1 in Bahrein 🏁
Lando Norris is met zijn 1:34.669 bovenaan blijven staan tijdens de eerste testdag op het Bahrain International Circuit. De woensdag zit er nu op. Max Verstappen moet genoeg nemen met de tweede positie, 0.129 seconden boven de tijd van de regerend wereldkampioen.
Maar wat nog belangrijker is dan rondetijden, is een zo groot mogelijke afstand afleggen en leren over de auto's. Daarin was Williams vandaag het beste met in totaal 145 ronden, waarvan 68 van Alexander Albon en 77 van Carlos Sainz. Red Bull Racing voltooide de op één na meeste kilometers. Verstappen nam de gehele dag voor zijn rekening en deed maar liefst 136 rondjes.
Opnieuw verbetering bij Verstappen
Max Verstappen gaat op de zachte band sneller dan wie dan ook in de eerste sector, maar hij verliest een beetje in de tweede en derde sector. Uiteindelijk is het een 1:34.798 voor de Red Bull-coureur. Hij zit nu niet 0.151, maar 0.129 seconden van Lando Norris af.
Laatste 10 minuten gaan in
We hebben nog tien minuutjes te gaan tijdens de eerste testdag in Bahrein. Lando Norris staat nog altijd bovenaan.
- Norris - 1:34.669
- Verstappen - +0.151
- Leclerc - +0.521
- Ocon - +0.909
- Piastri - +0.933
Williams maakt tot dusver de meeste kilometers.
- Williams - 144 ronden
- Red Bull - 129
- Ferrari - 125
- Audi - 117
- Haas - 109
Lastigste bocht in Bahrein
Bij bocht 10 ligt de grootste uitdaging voor de coureurs. Je moet namelijk tijdens het aanremmen naar links blijven sturen en dan is een voorwiel blokkeren makkelijk gedaan. Alexander Albon in de Williams en Pierre Gasly in de Alpine schieten rechtdoor.
Haas op de vierde plek
Esteban Ocon is door Haas op de zachte compound gezet en zet een 1:35.578 neer. Hij stijgt naar de vierde plaats tussen Charles Leclerc en Oscar Piastri, op 0.909 seconden afstand van de snelste tijd van Lando Norris.
Verstappen zet nieuwe persoonlijk snelste tijd
Max Verstappen was zojuist langzamer in de eerste en tweede sector dan zijn snelste tijd, maar ging groen in de laatste sector. Op de mediumband zet hij een 1:34.820 en gaat daarmee precies een honderdste sneller. Hij is nu niet 0.161 seconden, maar 0.151 seconden verwijderd van Lando Norris.
Foutje van Pérez
Kimi Antonelli zet eindelijk zijn eerste rondetijden van de dag neer. Tot dusver is het een 1:37.629 op de harde band, drie seconden boven Lando Norris en Max Verstappen. Sergio Pérez blokkeert beide voorbandjes bij het aanremmen voor de eerste bocht en schiet rechtdoor.
Laatste uur is begonnen
Het laatste uur van de eerste testdag in Bahrein is begonnen. En daarmee ook de uitzendingen op F1 TV en Viaplay. Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Sergio Pérez waren al op de baan, maar nu komen ook Kimi Antonelli en Lando Norris naar buiten.
Leclerc vindt ook verbetering
Charles Leclerc is door Ferrari naar buiten gestuurd op een nieuw setje softs. Hij stijgt van de vierde naar de derde plek met een tijd van 1:35.190. Hij zit op 0.521 seconden van Lando Norris en op 0.360 seconden van Max Verstappen. Oscar Piastri en George Russell, die alleen de ochtendsessie verreden, completeren nog altijd de huidige top vijf.
Norris pakt snelste tijd af van Verstappen
Lando Norris ging zojuist groen, groen en paars in de drie sectoren. Hij pakt de eerste positie af van Max Verstappen met nog 1 uur en 15 minuten te gaan. De regerend wereldkampioen is het circuit in Bahrein rondgegaan met een 1:34.669, 0.161 seconden onder Verstappen. Hij rijdt op een nieuw setje van de mediums.
Antonelli nog steeds in de pits
Mercedes was bezig met het aanpassen van de setup bij Kimi Antonelli, maar ze zijn op een klein probleem gestuit, zo laat de Turkse tak van Motorsport.com weten.
Hamilton in de rondte
De Formule 1 heeft knipperlichten geïntroduceerd als nieuwe veiligheidsvoorziening. Ze laten in een filmpje zien hoe het werkt, en gebruiken daarbij een spin van Lewis Hamilton van eerder vandaag als voorbeeld.
Norris naar de tweede tijd
Oscar Piastri stond na zijn ochtendsessie lange tijd tweede op de tijdenlijst, maar die plek is nu overgenomen door McLaren-teamgenoot Lando Norris. Hij klokt een 1:35.581 en zit daarmee op 0.751 seconden afstand van de snelste tijd van Max Verstappen.
De stand van zaken
De middagsessie is inmiddels over de helft. Qua rondetijden is er weinig veranderd, behalve dat Charles Leclerc zich de top drie in heeft gefietst met een 1.35.959. Bekijk de tussenstand hieronder
Top vijf kilometers
Verstappen: 102 ronden
Ocon: 81 ronden
Sainz: 77 ronden
Lindblad: 75 ronden
Russell: 56 ronden
Van de coureurs die na de lunch in actie zijn gekomen, doet Gasly momenteel de beste zaken met 21 ronden. Bij Antonelli staat de teller op slechts één ronde. Het is onduidelijk wat de problemen bij Mercedes zijn.
Top vijf rondetijden
Verstappen: 1:34.830
Piastri: 1:35.602
Leclerc: 1.35.959
Russell: 1:36.108
Hamilton: 1:36.433
