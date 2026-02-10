Hamilton laat van zich horen op social media na kritiek Trump
Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zich op social media uitgesproken over het optreden van Bad Bunny tijdens de rust van de Super Bowl in San Francisco afgelopen weekend. Het optreden werd door president Trump afgedaan als een ‘verschikkelijk optreden’, maar Hamilton neemt het juist op voor de artiest.
Hamilton was aanwezig bij het jaarlijkse hoogtepunt van de National Football League in de Verenigde Staten. Daarbij viel de Engelsman op: beelden van hem samen met Kim Kardashian zijn een eigen leven gaan leiden. Toch was Hamilton niet alleen aanwezig als fan. Hij is namelijk nog altijd gedeeltelijk eigenaar van de Denver Broncos, die die avond overigens niet deelnamen aan de Super Bowl.
Kritiek
De halftime show is traditioneel een van de hoogtepunten van de avond tijdens de Super Bowl. Ditmaal viel die eer te beurt aan Bad Bunny. Er werd gekozen voor een optreden in het Spaans, iets wat op kritiek van Trump kon rekenen. “De Super Bowl Halftime Show is absoluut verschrikkelijk, een van de slechtste ooit! Het slaat nergens op, is een belediging voor de grootsheid van Amerika en weerspiegelt niet onze normen van succes, creativiteit of uitmuntendheid”, schreef de president op Truth Social.
'Één van de belangrijkste optredens uit de geschiedenis'
Hamilton spreekt zich vaker uit over maatschappelijke onderwerpen en liet ook nu van zich horen op social media. “Dat was een van de meest belangrijke Super Bowl-halftime shows in de geschiedenis. In een wereld en een land die worden geleid door mensen wiens enige doel het is om verdeeldheid aan te wakkeren, zagen we een artiest die tussen een diverse groep mensen stond, op hetzelfde niveau, met een boodschap van saamhorigheid. Ik kreeg er kippenvel van.”
Hamilton: 'Boodschap raakt me diep'
Daarnaast had hij ook lovende woorden voor Bad Bunny zelf: “Ik heb het grootste respect voor Benito en voor de show die hij heeft neergezet. Een show die niet over hemzelf ging, maar over de mensen. Ik ben echt enorm geïnspireerd. Ik spreek geen Spaans, maar zijn boodschap van eenheid raakte me diep.”
