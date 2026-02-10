James Vowles heeft toegegeven dat Williams een onverwacht financieel voordeel geniet na de moeizame start van het nieuwe seizoen. Hoewel de renstal uit Grove als enige team ontbrak tijdens de besloten testdagen in Barcelona, levert dit volgens de Britse teambaas een gezonde bonus op binnen het budgetplafond.

Williams koos ervoor om de shakedown in Spanje eind januari over te slaan en de focus volledig te leggen op de productie van de FW48 in de fabriek. Volgens Vowles was dit een direct gevolg van het opzoeken van de grenzen binnen de nieuwe reglementen. Het team wilde cruciale ontwerpen voor het chassis en de aerodynamica zo laat mogelijk vrijgeven om maximale prestatiewinst te boeken, wat uiteindelijk leidde tot vertragingen in het programma.

Financieel voordeel door afwezigheid

In gesprek met onder andere PlanetF1 over hoe de vork financieel in de steel zit, vertelt Vowles: "Het goede nieuws is dat hotels en reizen uitgesloten kosten zijn voor het budgetplafond", zo vertelde hij. Het feit dat Williams in het Verenigd Koninkrijk bleef, levert het team dus geen voordeel op ten opzichte van de concurrentie wat betreft de bestedingsruimte. Toch is er een specifiek onderdeel van de regels dat gunstig uitpakt voor de renstal.

"Niet op het circuit rijden levert je een gezond voordeel op voor het budgetplafond", aldus de teambaas. Dit voordeel komt voort uit het besparen op operationele kosten, zoals brandstof en de slijtage van onderdelen die tijdens een testweek worden verbruikt. Het geld dat Williams hiermee heeft bespaard, kan nu worden geherinvesteerd in de upgrade-strategie voor de rest van het seizoen.

Vowles benadrukte echter dat de financiële meevaller de gemiste baantijd niet volledig compenseert. "Ik had veel liever op het circuit gestaan, om daar duidelijk over te zijn, in die overgang", klinkt het.