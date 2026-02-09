Leclerc onthult zijn favoriete Pokémon tijdens speciale Super Bowl-reclame
Leclerc onthult zijn favoriete Pokémon tijdens speciale Super Bowl-reclame
Een hoop mensen zijn ermee opgegroeid: de Japanse kinderserie Pokémon, waarin een fantasiewereld gevuld met speciale Pokémons centraal staat. Charles Leclerc blijkt ook groot fan van de tekenfilm te zijn en onthult tijdens een speciale Super Bowl-reclame wie zijn favoriete Pokémon is.
Pokémon is al jaren een vaste waarde in de popcultuur en blijft zichzelf telkens opnieuw uitvinden. Wat ooit begon als een eenvoudige game op de Game Boy, is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen met games, series, films en toernooien op het hoogste niveau. Nieuwe generaties Pokémon, innovatieve gameplay en een fanbase die altijd hongerig is naar meer zorgen ervoor dat de franchise nooit stilstaat. Natuurlijk is het voor veel mensen ook een bak nostalgie, zo groeiden mensen in het eind van de twintig en begin van de dertig op met de Japanse wezens.
Leclerc kiest Pokémon
Zo ook Leclerc, die tijdens de zestigste editie van de Super Bowl verscheen in een heuse Pokémon-reclame. De Monegask kreeg de vraag wat zijn favoriete Pokémon is en liet de keuze vallen op Arcanine: "Arcanine is zorgzaam en beschermend, en hij doet me eigenlijk denken aan een veel grotere versie van mijn hond Leo, wat de keuze nog persoonlijker maakte", zo liet hij weten. Leclerc was niet de enige beroemdheid die verscheen in de reclame. Ook onder meer popster Lady Gaga, presentator Trevor Noah en FC Barcelona-voetballer Lamine Yamal verschenen ook in de reclame.
Gerelateerd
Net binnen
Dit is het testschema voor Max Verstappen en Red Bull in Bahrein
- 4 minuten geleden
Van der Garde overwegend positief over Red Bull: "Ik was wel verrast"
- 44 minuten geleden
VIDEO: F1-tests in Bahrein slechts laatste uur live te volgen | GPFans News
- 1 uur geleden
Lanceerdata van F1-auto's 2026: McLaren en Aston Martin op maandag
- 2 uur geleden
- 7
Patrese behandelt kansen Hamilton: 'Nieuwe engineer kan veel verschil maken'
- 3 uur geleden
Leclerc onthult zijn favoriete Pokémon tijdens speciale Super Bowl-reclame
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari