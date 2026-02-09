close global

﻿
Leclerc onthult zijn favoriete Pokémon tijdens speciale Super Bowl-reclame

Brian Van Hinthum
Een hoop mensen zijn ermee opgegroeid: de Japanse kinderserie Pokémon, waarin een fantasiewereld gevuld met speciale Pokémons centraal staat. Charles Leclerc blijkt ook groot fan van de tekenfilm te zijn en onthult tijdens een speciale Super Bowl-reclame wie zijn favoriete Pokémon is.

Pokémon is al jaren een vaste waarde in de popcultuur en blijft zichzelf telkens opnieuw uitvinden. Wat ooit begon als een eenvoudige game op de Game Boy, is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen met games, series, films en toernooien op het hoogste niveau. Nieuwe generaties Pokémon, innovatieve gameplay en een fanbase die altijd hongerig is naar meer zorgen ervoor dat de franchise nooit stilstaat. Natuurlijk is het voor veel mensen ook een bak nostalgie, zo groeiden mensen in het eind van de twintig en begin van de dertig op met de Japanse wezens.

Leclerc kiest Pokémon

Zo ook Leclerc, die tijdens de zestigste editie van de Super Bowl verscheen in een heuse Pokémon-reclame. De Monegask kreeg de vraag wat zijn favoriete Pokémon is en liet de keuze vallen op Arcanine: "Arcanine is zorgzaam en beschermend, en hij doet me eigenlijk denken aan een veel grotere versie van mijn hond Leo, wat de keuze nog persoonlijker maakte", zo liet hij weten. Leclerc was niet de enige beroemdheid die verscheen in de reclame. Ook onder meer popster Lady Gaga, presentator Trevor Noah en FC Barcelona-voetballer Lamine Yamal verschenen ook in de reclame.

