Eerdere uitspraken van de FIA laten het momenteel lijken alsof Mercedes de autosportbond niet op tijd of überhaupt niet geïnformeerd heeft dat het bezig was met het veelbesproken 'foefje' rondom de compressieverhouding. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling, heeft namelijk gezegd dat, als een team vraagt om duidelijkheid over de reglementen, deze interpretaties met alle F1-teams gedeeld worden.

Vanaf 2026 moet de compressieverhouding in de verbrandingsmotor 16:1 zijn, maar sinds midden december doen geruchten de ronde dat het bij de Mercedes groter is tot 18:1, wanneer de motor warmloopt. Terwijl Red Bull Ford ook bezig was met het ontwikkelen van het trucje, waren Audi, Ferrari en Honda woest. Red Bull Ford zou de ontwikkelingen inmiddels hebben gestaakt en hebben zich naar verluidt aangesloten bij de andere drie motorfabrikanten. Volgens Italiaanse media is het nu zover gekomen dat de FIA het mogelijk wil maken dat de compressieverhouding niet gemeten wordt bij omgevingstemperatuur, maar bij hete temperaturen. Dan is er wel goedkeuring nodig van de FIA, F1 en vier van de vijf motorfabrikanten. Maar eerst was hier nog unanimiteit voor nodig en had Mercedes de verandering van de meetmethode dus kunnen dwarsbomen.

Zelfmoord voor het team

In september, drie maanden voor de eerste geruchten over het gesjoemel van Mercedes, had Tombazis de teams al gewaarschuwd dat mogelijke mazen in de wet openbaar gemaakt moesten worden. "We hebben voor een andere aanpak gekozen vergeleken met situaties in het verleden", vertelde de Griek tegenover FormulaPassion. "Ten eerste hebben we aan de teams duidelijk gemaakt dat we geen mazen in de wet zullen tolereren, als ze die voor ons proberen te verstoppen. Als een team met een oplossing komt op basis van een bepaalde interpretatie van de reglementen zonder naar ons toe te komen voor duidelijkheid, dan zouden we nooit naar hen luisteren. Als iemand een concept ontwikkelt op basis van een fiftyfifty, dubbelzinnige interpretatie, dan zou dat zelfmoord betekenen voor dat team."

Regelinterpretaties worden naar alle teams gestuurd

"Als een team om duidelijkheid vraagt, en als de vraag gaat over een grijs gebied, dan zorgen wij ervoor dat dezelfde communicatie naar alle teams wordt gestuurd", vervolgde Tombazis. Dat ging vroeger anders. "Kijk je naar de situatie rondom de dubbele diffuser in 2009, toen was er wel communicatie tussen de FIA en sommige teams, maar niet met alle teams. Daarom had je mensen die met verschillende interpretaties van de reglementen aan de slag waren gegaan. Maar nu is het onze absolute prioriteit dat de reglementen op dezelfde manier begrepen worden door iedereen."

