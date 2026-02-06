Chris Lulham heeft een geweldig debuutseizoen in de GT3-racerij achter de rug. Dat komt mede door hoe Max Verstappen als mentor was. De protegé van de viervoudig wereldkampioen heeft dan ook alleen maar lovende woorden over Verstappen.

Lulham was als vicekampioen in het wereldkampioenschap karten duidelijk een getalenteerde coureur, maar het geld om in de autosport te racen was er niet. Hij sloot zich aan bij Team Redline, het simraceteam waar Verstappen ook deel van uitmaakt. Daar maakte hij zoveel indruk op de Limburger, dat hij vorig jaar bij het GT3-team Verstappen·com Racing werd neergezet. Samen met Thierry Vermeulen won hij de Gold Cup-titel in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Ook de Gold Cup-titel met Harry King en Vermeulen werd binnengesleept in de Endurance Cup, maar dan achter het stuur van de door 2 Seas Motorsport gerunde Verstappen-Aston Martin. Lulham won daarnaast nog een Nürburgring Langstrecken-race naast Verstappen zelf.

Artikel gaat verder onder video

Lulham moest dezelfde karakteristieken voelen als Verstappen

"Als ik terugdenk aan de eerste tests die we samen deden, dan was hij er altijd bij, zodat we een referentie hadden", begon Lulham over Verstappen bij de SimRacing Expo. "Daardoor werd ik niet alleen bewust van waartoe deze auto's tot in staat waren, maar ook bewust van dat ik de snelheid had om vooraan mee te kunnen doen. Hij vertelde me wat hij deed en ik moest dan in elke bocht hetzelfde voelen in de auto, dezelfde karakteristieken. Ik kon ronden rijden binnen één of twee tienden van Max. Als ik terugdenk aan Portimão in de Ferrari, dit moet december 2024 of januari 2025 zijn geweest, kon ik al op de tweede dag in de buurt van hem komen. Hij liet mij technieken zien om betere rondetijden uit de auto te halen en het lukte me vrij gemakkelijk om dat na te doen."

© SRO/JEP

Lulham verbaasd over hoe aardig Verstappen was, zelfs na het maken van foutjes

"Gedurende het seizoen was hij heel aardig voor me", vervolgde de jonge Brit. "Hij was bij elke stap zelfs zó aardig dat ik zoiets had: 'Ik kan niet geloven dat je nu niet boos op me wordt, terwijl ik net de auto beschadigd heb bij een agressieve inhaalactie'. Zoiets kost veel geld." Hij noemt Monza als voorbeeld, waar hij de CSA-McLaren van Simon Gachet raakte in het gevecht om P3 in zijn klasse. "We zijn nog steeds op het podium gefinisht, maar ik had toch voor een kink in de kabel gezorgd voor iedereen in het team. Maar Max was heel duidelijk in hoe ik daar op terug moest kijken. Hij wilde heel graag mijn standpunt verdedigen, maar tegelijkertijd benadrukt hij wat ik de volgende keer beter kan doen. Gedurende het seizoen waren er meer van dat soort momentjes, waarin hij het voor mij opnam en begreep waarom ik deed wat ik deed, maar mij tegelijkertijd wilde leren hoe ik anders aan kon pakken. Hij is er ook heel duidelijk over als ik het juiste doe, omdat hij niet wil dat ik zelfvertrouwen verlies, als ik voor mezelf begin te denken dat ik iets verkeerd heb gedaan. Zijn mening over mijn acties waren heel waardevol."

Gerelateerd