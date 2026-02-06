Lichaamstaal-expert bekritiseert Norris na interview: "Slechtste nepglimlach in tijden"
Een lichaamstaal-specialist stelt dat Lando Norris zich sterker probeert voor te doen dan hij zich voelt. De McLaren-coureur start dit jaar als regerend wereldkampioen, maar de suggestie dat George Russell de grote favoriet is voor de titel lijkt hem niet onberoerd te laten. De expert ziet verschillende signalen die erop wijzen dat Norris het allemaal moeilijker heeft dan hij doet voorkomen.
De analyse komt voort uit een interview waarin Norris geconfronteerd werd met het feit dat niet hij, maar Russell de te kloppen man lijkt dit seizoen bij de bookmakers. Ondanks zijn wereldtitel in 2025, toen hij voor het eerst het kampioenschap greep en dit jaar dus met startnummer 1 rijdt, wijzen de technische voorspellingen momenteel toch in het voordeel van Mercedes. Norris probeert in de media kalm te blijven onder deze verschuiving in de krachtsverhoudingen, maar volgens specialist Darren Stanton slaagt hij daar niet helemaal in.
De 'slechtste nepglimlach' in tijden
De specialist ziet dat Norris probeert over te komen alsof hij nergens door van zijn stuk gebracht wordt: "Het belangrijkste was toen er werd gezegd: 'Je wordt niet getipt om het kampioenschap te winnen' en Norris glimlachte. Het is de slechtste nepglimlach die ik in tijden heb gezien. Er zijn geen kraaienpootjes, hij lacht wel, maar zijn wangen doen niet mee en zijn ogen zijn er niet echt bij. Er is dus sprake van een nepheid", zo verklaart hij bij OLBG. Volgens de expert is deze grijns vergelijkbaar met iemand die sarcastisch is en eigenlijk niet wil reageren.
Grote ego's
Wanneer de interviewer een provocerende houding aanneemt en zoekt naar een reactie, vertoont Norris fysieke tekenen van toenemende spanning. "Er is een moment waarop hij in zijn nek begint te wrijven en dat is het punt waarop zijn angstniveau stijgt. Het is bijna alsof hij denkt: 'Hoeveel langer moet ik hier nog naar luisteren?' Ze hebben over het algemeen allemaal grote ego's in de sport, maar niemand meer dan Formule 1-coureurs". Het aanraken van de nek is volgens de analyse een duidelijk signaal. "Norris raakte drie of vier seconden lang de achterkant van zijn nek aan en dat is wat we een 'kalmerend gebaar' noemen. Het is om jezelf gerust te stellen".
Schouders ophalen
De lichaamstaal-specialist concludeert dat Norris moeite heeft met de aandacht die uitgaat naar zijn concurrent, zeker nu hij zelf de titelverdediger is. Dit uit zich in onzekerheid over zijn eigen uitspraken en micro-expressies van woede. "Norris haalde ook een aantal keer beide schouders op, wat in feite betekent: ik heb geen vertrouwen in wat ik je zojuist heb verteld. Wanneer we onze schouders ophalen is dat alsof we zeggen 'ik weet het niet', maar als iemand zegt 'ik weet het niet zeker' en daarbij slechts één schouder ophaalt, is dat in feite onoprechtheid". Volgens de expert is het voor een topsporter met een groot ego lastig om een journalist te faciliteren die een andere coureur ophemelt. "Het kwam allemaal voort uit een gevoel van egocentrisme, zoals ze dat in de psychologie noemen. Norris wilde zichzelf een beetje ophemelen, maar hij hield zichzelf tegen. Hij deed het eigenlijk best goed, maar als je weet waar je naar moet kijken, zijn deze gebaren heel interessant".
