Formule 1-races zullen in 2026 'chaotischer' worden door de nieuwe reglementen. Dat denkt Lando Norris, die verwacht dat het strategisch inzetten van de 'boost button' en het ingewikkelde energiemanagement voor veel onvoorspelbaarheid gaan zorgen. De regerend wereldkampioen denkt dat het meer de nadruk gaat leggen op de coureur zelf. Dat vertelde hij in gesprek met de media.

De ingrijpende nieuwe regels voor 2026 zullen een enorme focus leggen op het elektrische vermogen en het constant opladen en ontladen van de batterij. Het zal voor grote snelheidsverschillen op de baan gaan zorgen, iets wat Norris zelf al meemaakte tijdens de eerste wintertest met de nieuwe F1-bolides, de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Artikel gaat verder onder video

Meer inhaalacties en verdedigen

Norris verwacht meer actie op de baan door de nieuwe regels. "Je zult meer inhaalacties zien met extra snelheid", zo wordt hij geciteerd door The Race. Het is het tegenovergestelde van wat Haas-coureurs Ollie Bearman en Esteban Ocon beweerden. Maar de coureur die wordt ingehaald, zal daarna ook meer verdedigen dan voorheen. "Die persoon moet dan misschien meer verdedigen dan wat je in het verleden hebt gezien", voegt Norris toe. Het zal volgens hem zorgen voor meer onvoorspelbaarheid en spektakel. "En dat zal meer chaos creëren, wat geweldig is voor jullie."

Strategisch energiemanagement

Racen zal ingewikkelder worden door de nieuwe regels, waarbij het inzetten van energie cruciaal zal zijn. "Wat je over het algemeen zult zien, is dat je meer chaotischere races kunt hebben, afhankelijk van wanneer mensen de boost gebruiken", legt Norris uit. Hij geeft een concreet voorbeeld van hoe dit de dynamiek zal veranderen: "Er zijn veel rechte stukken en plekken op een circuit als Barcelona waar je de batterij niet echt veel gebruikt, zoals het korte rechte stuk tussen bochten 5 en 7. Maar als je daar de boost gebruikt, krijg je een goede hoeveelheid extra pk, en dan kun je iemand inhalen in bocht 7, wat je normaal gesproken nooit eerder zou zien." Het heeft echter ook een keerzijde: "Het enige is, dan ben je de klos richting bocht 10. Je zult mensen meer in verschillende posities kunnen dwingen, mogelijk op betere manieren dan in het verleden."

© McLaren Mastercard F1 Team

De rol van de coureur

De nadruk zal meer komen te liggen op de coureur, denkt Norris. "Ik denk zeker dat er wat meer nadruk ligt op hoe de coureur al deze dingen kan beheren en controleren, zowel in een kwalificatieronde als in racesituaties", stelt hij. Het voorbereiden van inhaalacties wordt ingewikkelder dan voorheen. "Het gaat ingewikkelder worden om te begrijpen, vooral hoe je inhaalacties moet voorbereiden. Voorheen was het vrij eenvoudig: je rijdt zo snel mogelijk, maar vermijdt de vuile lucht. Het was vrij gemakkelijk om de batterij op een goede en efficiënte manier op te bouwen." Dat zal nu anders zijn: "Nu, als je je batterij opgebruikt, verlies je behoorlijk wat tijd, en verlies je veel meer op de rechte stukken." Dat betekent dat de coureur alerter moet zijn.

380 kilometer per uur

Norris deelt ook zijn eerste gevoelens over de nieuwe auto's na de test in Barcelona. "Het voelt zeker alsof ze meer vermogen hebben", geeft hij aan. "Maar nu stop je halverwege het rechte stuk met het gebruiken van de batterij. Doe je dat niet, zou je gemakkelijk waarschijnlijk 380 km/u of zoiets halen." De auto's hebben dus eigenlijk veel meer in huis dan wat ze daadwerkelijk kunnen gebruiken, omdat de coureurs het energiemanagement in het achterhoofd moeten houden. "De auto's zouden eigenlijk veel meer kunnen."