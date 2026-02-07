Norris over zijn ontwikkeling: "Ik ben op veel vlakken beter geworden"
Lando Norris heeft als motto: eerst zien, dan geloven. Maar nu de McLaren-coureur een wereldkampioenschap Formule 1 op zak heeft, weet hij naar eigen zeggen beter wat hij in zijn mars heeft.
Lando Norris kroonde zich afgelopen jaar in Abu Dhabi tot wereldkampioen Formule 1. De McLaren-coureur wist Max Verstappen met twee punten achter zich te houden, nadat de Nederlander de druk enorm verhoogde in de tweede seizoenshelft. In Zandvoort keek Verstappen immers nog tegen een achterstand van 104 punten aan op de leider in het kampioenschap. Norris liet een goede ontwikkeling zien, met name op mentaal vlak. In de laatste races van het seizoen hield de Brit zijn hoofd koel en wist hij uit de problemen te blijven.
Eerst zien dan geloven
In gesprek met onder andere Motorsport.com krijgt Norris de vraag of zijn motivatie is veranderd, nu hij een wereldkampioenschap op zak heeft: "Ik ben zeker niets van mijn motivatie verloren. Sterker nog, ik denk dat ik juist meer vertrouwen heb gekregen. In het verleden heb ik vaak in interviews gezegd dat ik iemand ben die het eerst moet zien om te geloven, vooral als het om mezelf gaat. Geloofde ik dat ik voor het eerst pole kon pakken of een race kon winnen? En toen ik dat had gedaan, dacht ik: 'Ik kan het dus.'"
Samen met het team
Hij vervolgt: "Zo heb ik altijd gedacht en geloofd, om wat voor reden dan ook. En vorig jaar ben ik op veel vlakken beter geworden, vooral mentaal: in de voorbereiding en hoe ik omga met goede momenten, slechte momenten en alles daartussenin. En een groot deel van mijn motivatie is, zoals ik eerder al heb gezegd, niet alleen mezelf zien op de hoogste trede van het podium of met een trofee in mijn handen. Voor mij gaat het ook om samen met het team zijn, hen de trofeeën laten pakken, samen feesten en vieren, dat soort dingen."
