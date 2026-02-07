Lando Norris laat optekenen dat het winnen van zijn eerste wereldkampioenschap Formule 1 afgelopen jaar, niets heeft weggehaald van zijn ambitie of motivatie om dat kunstje nog eens te herhalen.

Lando Norris kroonde zich afgelopen jaar in Abu Dhabi tot wereldkampioen Formule 1. De McLaren-coureur wist Max Verstappen met twee punten achter zich te houden, nadat de Nederlander de druk enorm verhoogde in de tweede seizoenshelft. In Zandvoort keek Verstappen immers nog tegen een achterstand van 104 punten aan op de leider in het kampioenschap. Norris liet een goede ontwikkeling zien, met name op mentaal vlak. In de laatste races van het seizoen hield de Brit zijn hoofd koel en wist hij uit de problemen te blijven.

Geen gebrek aan motivatie bij Norris

"Uiteindelijk is het zo dat als ik het niet nog eens zou bereiken, ik altijd iets heb waar ik enorm trots op ben, waarvan ik weet dat het een grote prestatie is", wordt Norris geciteerd door Motorsport.com. "Maar dat heeft absoluut geen ambitie of verlengen weggenomen om het nog eens te doen, of om dit seizoen in te gaan zonder dat het me iets kan schelen. Zo zie ik het totaal niet."

Samen met het team

Hij vervolgt: "Sterker nog, ik heb er vorig jaar enorm van genoten en dat wil ik nog eens meemaken, hopelijk alleen met een wat langere winterstop aan het eind van het jaar. Dat zou fijn zijn. Ik heb het gevoel dat als ik nooit meer iets zou bereiken, ik altijd iets heb om op terug te vallen en trots op kan zijn, ongeacht wat mensen zeggen. Maar ik heb dit jaar dezelfde ambitie als afgelopen jaar: proberen opnieuw te winnen."

