McLaren denkt dat de F1-teams aankomend seizoen de auto's gemakkelijker kunnen 'manipuleren'. Mark Temple, de technisch directeur op de performance-afdeling, verklaarde dat er waarschijnlijk meer gespeeld kan worden met de setup, dankzij de nieuwe technische reglementen.

De bolides van 2026 zullen gebruikmaken van actieve aerodynamica, waarbij de voor- en achtervleugel plat komen te liggen op de rechte stukken en omhoog komen voor de bochten om downforce te genereren. Eerste heette dit X-modus en Y-modus, maar tegenwoordig wordt het simpelweg 'rechte stuk'-modus en 'bochten'-modus genoemd. De DRS, zoals we die tussen 2011 en 2025 kenden, is verdwenen.

Niet meer dezelfde extreme gevoeligheid

"Met de auto's van 2026 zitten we ergens tussen de auto's van vóór 2022 en de groundeffect-auto's waar we net vanaf zijn, al zitten we niet precies in het midden", begon Temple via McLaren tegenover verschillende media. We hebben niet meer te maken met diezelfde extreme gevoeligheid op het gebied van de rijhoogte." Dit was bij in het groundeffect-tijdperk wel het geval. Het resulteerde in onder andere het bekende stuiteren, genaamd porpoising, de medische klachten van Max Verstappen met zijn rug en voeten, en de diskwalificatie van McLaren in Las Vegas.

Meer vrijheid om rijgedrag van de auto te manipuleren

Temple legde uit wat het voordeel is van het feit dat die extreme gevoeligheid verdwenen is: "Daardoor hebben we iets meer vrijheid om de auto te manipuleren, hoe deze zich gedraagt en hoe deze bestuurd kan worden, zonder dat de auto echt langzamer wordt. Op aerodynamisch gebied is efficiëntie nog altijd het belangrijkste. Het draait er nu echter meer om hoeveel downforce je 'bochten'-modus genereert vergeleken met de luchtweerstand die je hebt in 'rechte stuk'-modus. In de 'rechte stuk'-modus vermindert de luchtweerstand van de auto aanzienlijk, dus er is een extra dimensie voor de manier waarop je besluit de auto af te stellen."

