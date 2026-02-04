close global

Toto Wolff, Mercedes, Spanish GP, 2025

VIDEO | F1-teams beschuldigen Mercedes van illegaal motortrucje, Wolff haalt uit

Vincent Bruins

Mercedes-teambaas Toto Wolff is klaar met de beschuldigingen die rivaliserende teams uiten over de Mercedes-krachtbron. Zo wordt door sommige teams gesuggereerd dat de power unit niet aan de regels voldoet, maar Wolff benadrukt dat de motor volledig legaal is.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

