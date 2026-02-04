Toto Wolff heeft lange tijd openlijk jacht gemaakt op de handtekening van Max Verstappen, maar de Mercedes-teambaas lijkt inmiddels berusting te hebben gevonden in het feit dat hij het met zijn huidige line-up moet doen.

Toto Wolff heeft tot twee keer toe een serieuze poging gedaan om Max Verstappen los te peuteren bij het team van Red Bull Racing. Toen in de winter van 2024 het nieuws naar buiten kwam dat Lewis Hamilton aan het eind van dat jaar Mercedes zou verlaten om zijn geluk bij het team van Ferrari te beproeven, zette Wolff zijn zinnen op Verstappen als opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen. Red Bull Racing was op dat punt echter het te kloppen team, terwijl de Zilverpijlen in de subtop aan het rommelen waren. Voor de Limburger was er dus geen enkele reden om zijn huidige werkgever te verlaten.

Klopjacht Wolff op handtekening Verstappen

Tijdens het seizoen van 2025 draaide dat perspectief. Met name in de eerste seizoenshelft was het Red Bull Racing dat een duikeling maakte qua performance, terwijl Mercedes de weg omhoog insloeg. Met het oog op het nieuwe motorische tijdperk dat dit jaar aanbreekt in de Formule 1, voelde een overstap naar Mercedes ineens een stuk logischer. Opnieuw opende Wolff de jacht op de handtekening van Verstappen, waardoor George Russell lange tijd in de wachtkamer kwam te zitten. Verstappen en zijn team voerden serieuze gesprekken met Wolff en een transfer leek even dichtbij, maar uiteindelijk besloot de viervoudig wereldkampioen om Red Bull Racing trouw te blijven.

De ervaring van Russell

Wolff moet het dit jaar dus rooien met groeibriljant Kimi Antonelli en racewinnaar George Russell, wat absoluut geen lullige line-up is. Zo vindt ook Wolff zelf. In gesprek met de media prijst hij de bijdragen van Russell aan het team: "Afgelopen seizoen gingen we door een moeilijke fase, maar George wist het niveau constant hoog te houden", klinkt het. "Als George achter het stuur zat, wist je altijd precies waartoe de auto in staat was. Het is een ontzettend fijn gevoel om iemand te hebben die nog zo jong is, maar al zoveel ervaring heeft binnen het team. Je raakt zo niet verdwaald in de voorbereidingen en raakt niet in de war door de performance tijdens het weekend, want je hebt altijd een goed beeld van waar de auto zit."

