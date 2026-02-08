'Ferrari moet koers wijzigen: SF-26 kampt met overgewicht'
Hoewel het team van Ferrari een prima testweek in Barcelona achter de rug heeft, wijst het Italiaanse Autoracer toch op enkele problemen met de SF-26. Zo zou de wagen nog flink te zwaar zijn en komt de Scuderia in de openingsfase van het seizoen met veel upgrades om de wagen op gewicht te krijgen.
In 2026 zijn er nieuwe, kleinere wagens waarvan het gewicht is gereduceerd. Zo was er in 2025 nog een minimumgewicht van 800 kilogram, maar moet een F1-auto in 2026 minimaal 768 kilogram wegen. Dat zorgt ervoor dat teams met compactere onderdelen moeten werken, die wel sterk genoeg zijn maar ook een stuk lichter. Diverse teams zouden bij de FIA aandringen op een verhoogd minimumgewicht, maar Nikolas Tombazis stelde onlangs dat de Formule 1 “op dieet” moet.
'Ferrari werkt aan flink wat updates voor openingsfase seizoen'
In Barcelona kwam Ferrari goed voor de dag. Na Mercedes was Ferrari namelijk het team met de meeste testkilometers. Ook wist Lewis Hamilton de snelste rondetijd neer te zetten, al zegt dat in deze fase van het jaar natuurlijk nog niet zoveel. Volgens het Italiaanse medium zijn er echter wel problemen. Niet alleen heeft Ferrari de nieuwe brandstof nog niet gebruikt, ook is de wagen te zwaar. Naar verwachting zullen er updates volgen voor de testweken in Bahrein, en ook richting de openingsrace in Melbourne blijven er nieuwe onderdelen komen om het gewicht te verlagen.
