Newey over ChatGPT: "We gebruiken doorgaans niets van het internet"
Adrian Newey, de nieuwe Teambaas en Managing Technical Partner van Aston Martin, heeft zich uitgesproken over de rol van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning binnen de Formule 1. Hoewel AI tegenwoordig een breed begrip is, benadrukt Newey dat de toepassing ervan binnen zijn team zeer gespecialiseerd is. De algemene AI, zoals ChatGPT, wordt volgens hem niet gebruikt in de complexe processen van Aston Martin.
Newey spreekt erover in aanloop naar het nieuwe seizoen: "Machine learning bestaat al heel lang. Het is als een modewoord voorbijgestreefd door AI – iedereen weet nu wat AI is", aldus Newey. "In werkelijkheid is de AI die de meeste mensen dagelijks gebruiken voornamelijk gebaseerd op internetzoekopdrachten en patroonherkenning." Op de vraag of hij ChatGPT gebruikt, reageert hij lachend. "We gebruiken machine learning, oftewel AI, voor veel specifiekere taken en daarom is de manier waarop we die AI inzetten enorm op maat gemaakt. We gebruiken doorgaans niets van internet, omdat we daar te gespecialiseerd voor zijn."
Patroonherkenning
Binnen Aston Martin ligt de focus op zeer specifieke taken waarvoor machine learning en AI worden ingezet. Newey noemt "patroonherkenning om te helpen bij relatief eenvoudige taken en zelfs racestrategie door middel van simulatie en speltheorie". Dit sluit aan bij de bredere trend in de Formule 1, waar teams AI gebruiken om miljarden scenario's te simuleren en complexe patronen in telemetrie te herkennen, vooral met het oog op de ingrijpende reglementswijzigingen van dit seizoen.
Andere toepassingen
Aston Martin maakt bijvoorbeeld intensief gebruik van de AI-cloud-infrastructuur van strategisch partner CoreWeave. Deze technologie stelt het team in staat om honderden aerodynamische iteraties tegelijkertijd te simuleren. "Er zijn geavanceerdere toepassingen... waar ik het liever nu nog niet over heb. Het bijzondere aan zaken als rekenkracht, dataverwerking en kunstmatige intelligentie is dat alles zich zo snel ontwikkelt. Wat nu nieuw is, is over twaalf maanden alweer verouderd. Dat is natuurlijk ontzettend spannend voor ons, en het is aan ons om samen met onze partners bij te blijven, want de mogelijkheden die het creëert zijn enorm. Het is bijna alsof we onze blik steeds opnieuw moeten verruimen om te zien wat er allemaal mogelijk is, niet dagelijks, maar zeker elke zes maanden, om optimaal te profiteren van de ontwikkelingen."
