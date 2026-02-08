close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen rijdt niet altijd op de limiet: "Altijd extra capaciteit overhouden"

Remy Ramjiawan
Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen geeft in gesprek bij TAG Heuer aan dat hij niet altijd op de limiet rijdt. Dat zorgt ervoor dat hij wat capaciteit overhoudt om tijdens Grands Prix bijvoorbeeld mee te denken met de pitmuur.

In de afgelopen jaren hebben we Verstappen regelmatig ontspannen over de boordradio gehoord, waarbij hij soms onthulde dat hij de tv-schermen langs de circuits in de gaten hield. De Nederlander moet samen met zijn team zo nu en dan bliksemsnelle beslissingen nemen tijdens races, waarbij er ook vooruit moet worden gedacht. Verstappen onthult dat hij dit al vroeg heeft getraind met zijn vader Jos.

'De echt goede coureurs hebben altijd overcapaciteit'

Verstappen legt uit: “Je moet niet op 100 procent rijden. Dat heb ik al vanaf het karten veel getraind met mijn vader: altijd extra capaciteit overhouden.” Als hij om zich heen kijkt, ziet hij coureurs die wel direct de limiet opzoeken, maar die werken zichzelf tegen in de ogen van Verstappen: “Veel coureurs kunnen heel snel zijn, maar ze zitten aan hun maximale limiet. De écht goede coureurs rijden net zo snel, of zelfs iets sneller, en hebben nog extra capaciteit over.” Volgens de Nederlander is dat cruciaal: “Dat maakt uiteindelijk het verschil. Presteren onder druk en er op het juiste moment staan is heel moeilijk aan te leren.”

