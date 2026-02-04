Williams-teambaas James Vowles heeft hoge verwachtingen van de Mercedes-motor aankomend seizoen, maar vermoedt dat het voordeel van de Duitse grootmacht aanzienlijk minder groot zal zijn dan dit in het verleden is geweest.

Met een totale reset van de sport begint de Formule 1 dit jaar aan een nieuw tijdperk. De technische reglementen zijn op de schop gegaan en er wordt voor het eerst sinds 2014 met nieuwe krachtbronnen gereden. Deze opereren aan de hand van duurzame brandstof en hebben een verdeling van 50/50 tussen elektrische energie en motorisch vermogen. Daarnaast zijn de auto's lichter, kleiner en smaller geworden, wat het racen op de baan ten goede moet komen. Het verleden leert ons dat een nieuw tijdperk van de sport kansen biedt voor één of meerdere teams om een enorme voorsprong op de rest van het veld te pakken.

Een nieuw dominant tijdperk voor Mercedes?

Zo domineerde Mercedes met overmacht tussen 2014 en 2021 in de Formule 1, toen er destijds ook een nieuw tijdperk op motorisch gebied aanbrak. De Zilverpijlen verloren hun dominante status pas in 2022, toen alleen de technische reglementen op de schop gingen, en de plank volledig werd misgeslagen met het roemruchtige zero sidepod-concept. Kijkend naar het verleden, wordt Mercedes door velen aangewezen als grote favoriet voor het wereldkampioenschap dit jaar. Daarnaast kwam het team uit Brackley goed voor de dag tijdens de shakedownweek in Barcelona, waar er ruim vijfhonderd ronden werden verreden.

Betrouwbare krachtbron

James Vowles moest de testweek in Barcelona met Williams aan zich voorbij laten gaan, omdat de auto nog niet klaar was om de baan op te gaan. Williams rijdt dit jaar opnieuw met een Mercedes-motor, en de teambaas heeft in ieder geval kunnen zien dat het daarmee wel goed lijkt te zitten: "We hebben gezien dat de krachtbron betrouwbaar is", vertelde hij tegenover de aanwezige media bij de lancering van de nieuwe auto afgelopen dinsdag. "Maar er zullen nog demonen in opgesloten zitten. Daar is het testen voor. Daarom hebben we nog zes dagen."

Voordeel verdwenen

Hij vervolgt: "Maar het is een goede basislijn om mee te werken; hetzelfde geldt voor de versnellingsbak. Wat je ziet, is dat er ontzettend veel ronden worden verreden. Dat is niet wat je verwacht aan het begin van een nieuw tijdperk op motorisch gebied. Als je kijkt naar 2014, was Mercedes op dat vlak toen ook indrukwekkend, maar de anderen niet. Dat voordeel is nu verdwenen. Het gaat er nu meer om hoe je kan optimaliseren."

